Un argentino demuestra que la percepción negativa que se tiene de Barcelona es mentira: "Jamás me ha pasado nada"

Hacer las maletas y alojarse en una nueva ciudad durante un largo periodo de tiempo puede tener ciertos beneficios pero también pueden llegar a aparecer cosas malas. Lo cierto es que la experiencia, ya sea beneficiosa o negativa, estará garantizada, ya que lo normal será que el estilo de vida cambie, que se tengan que tomar nuevas rutinas, que haya que habituarse a nuevas costumbres o que haya que aprender algo nuevo, como por ejemplo el idioma o la forma de relacionarse con la gente.

También se trata de una etapa de vida que suele estar vinculada a una mayor independencia que está llena de tareas de todo tipo por lo que, desde el primer día, todo comenzará a ser diferente. Pueden entrar en juego diversos tipos de emociones, como pueden ser el entusiasmo por algo novedoso, la incertidumbre por lo desconocido o la nostalgia por todo aquello que se deja atrás. Lo que también es seguro que es más probable que los más valientes se llevarán su viaje para el recuerdo.

"Varias personas se terminan volviendo"

En las redes sociales también se puede dejar huella en lo relativo a este tipo de temas, como así lo ha hecho un argentino. Se trata de @manuwave, un influencer procedente de Latinoamérica que ha contado cuál ha sido su experiencia viviendo en Barcelona durante dos años y medio. En cuanto al tipo de contenidos que sube este creador, se pueden destacar vídeos en los que priman las situaciones cotidianas de la vida con un pequeño toque de humor.

No obstante, el tema que ahora concierne es el de su situación con respecto a la Barcelona. Lo primero que ha destacado es que conoce "a varias personas que se termina volviendo". Esto no tiene por qué ver con la ciudad en la que se esté, sino que es más bien que el lugar de nacimiento siempre tira mucho más. De ahí el dicho 'como en casa en ningún lado', y esto es algo muy común este tipo de casos; de hecho, este argentino lo confirma.

"El lugar perfecto para los argentinos es Mallorca"

"No es algo raro porque extrañan mucho a Argentina. Necesitan volver a las costumbres. Se sienten solos" explica, a lo que también lo cataloga como "una realidad". El segundo punto que trata es el de las costumbres argentinas. Argumenta que "uno quiere venirse a España y no quiere perder las costumbres", a lo que añade que el mejor destino de toda España para los argentinos es Mallorca, ya que hay muchos allí.

"Para mí el lugar perfecto es Mallorca, hay una comunidad muy grande allí", indica. También añade que es importante conocer a alguna persona procedente de Argentina para cooperar en ese objetivo de no perder esas costumbres latinas. "Es muy importante tener algún conocido o algo si uno quiere seguir dentro del ambiente argentino", asegura. Asimismo, hace hincapié en lo de la isla balear explicando que vivió allí durante tres años y medio.

"En mi experiencia personal, me encanta"

No ha dejado de lado el tema de la delincuencia y la inseguridad. Asegura que la ciudad "se está haciendo más insegura, o al menos eso es lo que me transmite a mí" mientras que no sabe si es solo una sensación suya o más bien de todo el mundo. No obstante, revela que "en mi experiencia personal, me encanta". Esto contradice la percepción negativa que muchos tienen de Barcelona, como un destino peligroso al que nunca ir. "A mí jamás me pasó lo que se dice", explica.

El dinero también ha entrado en escena, sobre todo en lo relativo a las compras en el supermercado y la inflación. "Las cosas son más caras. Antes, una compra te costaba 100 euros, ahora te cuesta 120". Argumenta que esto, para alguien que ya está acostumbrado a ello, puede ser algo más sencillo, sin embargo, cuando es alguien de fuera que es nuevo en la ciudad y que lo ingresos pueden llegar a ser limitados, "20 euros más es un billete, boludo, y se nota", añade.