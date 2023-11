Los búlgaros, los relatos de amor líquido del periodista sevillano Gonzalo Núñez

La editorial Sr. Scott publica Los búlgaros, un conjunto de relatos sobre las dinámicas del amor contemporáneo en la gran ciudad escrito por el periodista y escritor Gonzalo Núñez. El volumen, que llega a las librerías el 13 de noviembre, presenta siete cuentos que suponen un ejercicio de condensación narrativa capaz de plasmar las formas del amor y sus fracasos, el romance como proceso simultáneo de creación y destrucción.

Gonzalo Núñez se sirve del humor y la crueldad, de la ternura y la fantasía para revelarnos los mecanismos del amor en el contexto de la sociedad líquida. Como escribe el propio autor en el prefacio a esta edición «a veces he tenido la sensación de que el amor constituye una especie de oficio paralelo para mi generación. Nuestros abuelos resolvieron la situación de un modo más rápido y económico, de un plumazo, como para dedicarse a lo importante. Claro que para ellos el amor como tal, como lo entendemos nosotros, no existía. Me parece evidente que al igual que el fármaco inventa a menudo la enfermedad, la modernidad ha creado su propia idea de las relaciones».

Además de las dinámicas sentimentales, estos relatos se adentran en otras cuestiones que inquietan al autor como la soledad en la gran ciudad, el peso de la imaginación, las frustraciones y decepciones, la transformación de la urbe, la vivienda, las adicciones y las neurosis.

Sobre el autor

Nacido en Sevilla en 1983, Gonzalo Núñez estudió Periodismo en Sevilla y Roma, y ha ejercido la profesión en su ciudad natal y en Madrid. Ha publicado en ABC, The Objective, El Español, El Confidencial, La Razón, El Debate, 20 Minutos, Capital y Libro sobre Libro.

Además de prensa, ha trabajado en radio y TV, con especial dedicación al ámbito cultural. Es autor de la crónica Krúbera-Voronya: La conquista del centro de la tierra (Almuzara) y coautor de cuatro libros de cine en la editorial Notorious.