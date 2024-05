Los padres del Jacarandá de Sevilla, en lucha por la tercera línea de infantil

Una veintena de padres y representantes de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) ‘Caracol’ del colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) ‘Jacarandá’, de la barriada de Sevilla Este de la capital hispalense, se han concentrado en la mañana de este martes 7 de mayo ante las instalaciones de la Delegación Territorial de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Sevilla.

Dicha protesta, convocada por el AMPA del centro educativo, se enmarca en una batería de acciones que la comunidad del colegio ha iniciado en los últimos días para mostrar su “repulsa y más firme rechazo” a la decisión de la administración regional de suprimir una de las tres líneas de Infantil de 3 años que el ‘Jacarandá’ posee de cara al próximo curso escolar 2024-2025.

Concretamente, los padres se han concentrado y han leído un manifiesto en el que exponen la decisión de la Junta, que pasa por cerrar, de manera directa y sin periodo alguno de transición, un aula de tres años, resolución que se basa en razones cuantitativas, es decir, en el insuficiente número de solicitudes recibidas, no obstante lo cual se acaba creando una situación de agravio con otros centros de la zona.

A juicio del AMPA, es obvio que la bajada de la natalidad es un factor que repercute de manera negativa no solo en el ‘Jacarandá’, sino en todos los colegios de la ciudad, la provincia, la comunidad y el país a la hora de plantear los mapas de escolarización. No obstante, en vez de optar por soluciones que no supongan choque alguno para la comunidad educativa y que repercutan de manera positiva en la defensa de la escuela pública, como puede ser una reubicación de alumnos o la tan reclamada bajada de la ratio -con la nueva medida ahora, por el contrario, quedaría al límite-, se ha elegido cortar de raíz.

Con ello, “no se tendrían en cuenta los importantes problemas que esta resolución puede traer a futuro a nuestro colegio, con la posible conculcación de derechos de los padres a elegir el centro de su preferencia como subsidiario o principal, las ayudas y programas que podrían dejar de darse en el mismo –de tanta importancia como, por ejemplo, las destinadas a niños con necesidades específicas- o los problemas que vendrían derivados para la plantilla y la organización”.

DESIGUALDAD CON OTROS CENTROS PÚBLICOS

De hecho, el ‘Jacarandá’ es el centro con más solicitudes de admisión de menores con necesidades educativas especiales, ocho niños que verán mermada su atención con respecto a otros centros donde su ratio es menor y no se produce esta alta demanda; mientras que, tras confirmarse las cifras, se constata que de 35 solicitudes ‘sobrantes’ de otros centros educativos, aproximadamente el 90 por ciento ha elegido este colegio como subsidiario: es decir, que se hubiera llenado la tercera línea e incluso habrían sobrado niños.

Esta decisión, además, deja en desigualdad a este colegio en relación a otros centros públicos, donde sí se les ha respetado su unidad, permitiéndoles así poder reducir la ratio y proporcionándole a los alumnos una educación de calidad. En este sentido, “somos el único centro perjudicado teniendo en todos niveles educativos una ratio de 25 o más alumnos”, según el AMPA.

El colectivo añade que, “como representantes del AMPA ‘Caracol’ y portavoces de los padres y madres del colegio, expresamos nuestro total apoyo a la dirección del colegio y nuestra firma intención de secundar dicho respaldo con cuantas acciones civiles sean precisas para asegurar el actual statu quo del colegio”.

La concentración se complementará con otras actuaciones como la recogida de firmas y la presentación de escritos tanto individuales como comunitarios ante la administración educativa, sin descartar posteriormente otro tipo de acciones.