La traumatóloga sevillana con leucemia que pide donaciones de médula: "Tú puedes atarnos a la vida"

La Asociación de personas trasplantadas de médula ósea y enfermedades de la sangre ha publicado en su perfil de Instagram el vídeo de Marta, una traumatóloga sevillana del Hospital Virgen Macarena y "mamá de Alejandro y de María" que padece leucemia. "Hoy tenemos una misión importante", arranca del mensaje que no ha tardado en hacerse viral.

Marta está en tratamiento "pero esto no es suficiente, porque "necesita una médula compatible para seguir abrazando a sus pequeños y atendiendo a sus queridos pacientes a través de su labor como médico". En un vídeo en primera persona, la doctora afectada por esta enfermedad explica "cómo donar y quién puede hacerlo".

"Hola, soy Marta. Soy Médico en el Virgen Macarena. Me encanta mi trabajo, pero lo que más me gusta es ser la mamá de Alejandro y de María. Hace dos meses me diagnosticaron leucemia, una enfermedad que conozco por mi profesión. Eso ha cambiado mi vida y la de mi familia", explica en un vídeo muy emotivo.

"¡Atemos a Marta a la vida!", explica la asociación, que detalla que en Sevilla se puede donar en el Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla, en la Avda Manuel Siurot s/n, de lunes a viernes de 8 a 21 horas y sábados de 9 a 15 horas. O en tu centro de donación de sangre más cercano si estás en otra ciudad.