En TikTok: Ursula von der Leyen recibe este sorprendente 'kit de supervivencia' turolense

"La Ursula von der Leyen nos ha dejado bastante preocupados con el tema del kit de supervivencia y hemos llegado a la conclusión de que el mejor kit para pasar unos cuantos días encerrados es un buen jamón de Teruel, un buen cuchillo y melocotón de Calanda", ha explicado Ricardo Lop en su vídeo publicado en TikTok. "Con esto ya nos podemos encerrar y no salir de casa en varios días", ha dicho también.

La acción promocional, que ha surgido como divertida respuesta a la reciente recomendación de la Unión Europea que insta a los Estados miembros a confeccionar un kit de supervivencia de 72 horas para que la población pueda hacer frente a una posible crisis climática o un ataque bélico, es de la empresa Aceros de Hispania, con sede en Castelserás (Teruel), y su fundador y director es quien habla en el viralizado video que en solo unas horas ha sido visto por más de 90.000 usuarios.

Si este kit no te alegra el confinamiento, es que no eres humano

Como puede observarse en TikTok, el ‘kit’ incluye un jamón de Teruel de siete kilos, un cuchillo jamonero forjado con soporte de acero inoxidable, un bote de tres kilos de melocotón de Calanda, cinco litros de aceite de oliva de la zona y una caja de paté de oliva.

"Si hay que estar encerrados tres o cuatro días, mejor hacerlo con una buena despensa llena. Si este kit no te alegra el confinamiento, es que no eres humano", ha continuado Lop, subrayando además que con esta iniciativa no solo siguen la recomendación de la Unión Europea, sino que también buscan promocionar los productos de Teruel.

Y, como no podía ser de otra manera, los comentarios a tan irónico y divertido vídeo no se han hecho esperar. Por ejemplo, J.S ha escrito: “Melocotón de calanda, aceituna del Matarraña del Bajo Aragón y aceite de oliva… ¡Ya puede venir el Apocalipsis Zombi!”, mientras que otros no están tan de acuerdo con que este kit llegue a manos de la actual presidenta de la Comisión Europea. “Si encima que no se lo merece pocas bromas porque entre la bonderleyen y la Cristin lagar del parlamento europeo nos quieren amargar la vida las dos así que mejor carbón como los reyes”, explica JS.

[[H2:¿Quién participa en el ‘kit’?]]

Además de Aceros de Hispania, en el ‘kit’ de supervivencia enviado al despacho de Ursula von der Leyen en Bruselas también han participado Jamones Martí de Aguaviva y la Cooperativa de Calanda. Habrá que ver si en Bruselas lo aceptan, puesto que la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, optaba más bien por la cocina italiana cuando habló recientemente de su posible contenido: desde una baraja de cartas hasta “todo lo necesario para cocinar unos espaguetis a la puttanesca: pasta, tomate y aceitunas”. Pero, seguro, que es porque nunca ha probado el jamón de Teruel. Ni los deliciosos melocotones de Calanda.