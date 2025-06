Viaja al Caribe gratis por nada: lo hará tu patito de no goma por ti

Zaragoza ya tiene todo preparado para llevar a cabo uno de los actos más alegres y familiares que se pueden realizar este mes en la capital del Pilar. Lleva por nombre la 'Estropatada', y consiste en una carrera de miles de patitos de juguete nadando por su majestuoso río Ebro.

Esta es la fecha y el lugar: el sábado 14 de junio en la zona del Club Natación Helios, como actividad complementaria a sus muchos actos previstos por su centenario. Los patos son 'bio' y no de goma: son 100% vegetal, biodegradables y compostables.

Todos los patitos llevan un chip para seguir la carrera por una App

Una divertida acción que es además solidaria. La Estropatada nace en la ciudad zaragozana gracias a la fundación The Walk On Project (WOP), una asociación que lucha contra las enfermedades neurodegenerativas. El evento que ya un clásico en Bilbao, donde miles de personas participan todos los años. Ahora llega a Zaragoza con la intención de convertirse en una cita fija todos los años por estas fechas.

Más de 20.000 biopatos serán tirados desde el Puente de la Almozara al río Ebro, que recorrerán prácticamente un kilómetro impulsados por sus aguas. Cada patito llevará un chip de seguimiento, lo que permitirá rastrear su posición a tiempo real mediante la web o la app de la mencionada fundación. Los beneficios irán a parar a la investigación y visibilización de enfermedades que afectan a miles de españoles.

Así será la fiesta en torno al pato ecológico

Una fiesta donde el pato será su protagonista pero en la que además habrá muchas actividades complementarias. Tras la carrera, en los aledaños del Club Natación Helios de Zaragoza habrá cantantes en directo, otras actuaciones, ‘trucks’ de comida, juegos infantiles y puestos de venta ambulante. Una excelente oportunidad para que familias completas disfruten de un día diferente, con el punto a favor además de participar en algo que tendrá un impacto positivo en la sociedad.

Inscribirse en la peculiar carrera acuática del próximo sábado es tan fácil como comprar un biopato por 5 euros a través de la web oficial de The Walk On Project (WOP) o físicamente en El Corte Inglés, las oficinas del C.N. Helios y otros establecimientos colaboradores. Todos los patitos de no goma llevan un dorsal único y un chip RFID para su seguimiento, desde casa o también a pie de río.

Los diez primeros ganan un viaje al Caribe

La entidad, con el único objetivo de recaudar fondos, ha anunciado otro destacable aliciente para los dueños de los diez primeros patos que crucen la meta. Serán galardonados con un viaje al Caribe para dos personas con todos los gastos pagados o, si no, vuelos para hacer una escapada desde Zaragoza. Una manera de agradecer la participación masiva que se espera y animar a colaborar en una causa tan importante como la que ellos abanderan.