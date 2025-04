Último escándalo deportivo: trascienden los gritos y amenazas del presidente del Mersin turco en su detención

Serdar Çevirgen, presidente del Mersin turco, ha sido puesto en libertad con cargos tras haber declarado ante el juez y pasar la noche en los calabozos por haber agredido este miércoles a un policía en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, donde se está celebrando en estos momentos la Final Six de baloncesto femenino.

El dirigente, que ha tenido que hacer frente a una multa por los delictivos hechos que asciende a los 2.320 euros, tendrá que testificar en el juzgado por su atentado contra la autoridad sin lesiones. Un juicio que, en el peor de los casos, podría acarrearle la prohibición de acceder a recintos deportivos durante un tiempo. En ‘La Razón’ hemos tenido acceso al atestado policial de la detención, en el que se describe con detalles el escandaloso suceso.

Todo porque pitan una falta a su equipo

El detonante, como queda reflejado en el escrito oficial, es que “en el transcurso del segundo cuarto del partido, uno de los árbitros pita una falta técnica al susodicho equipo”, razón por la que “se levanta un grupo numeroso de personas -entre las que se encontraba Merci- que se encontraba en los asientos a pie de pista (...) invadiendo la cancha de juego tres de ellos y el resto apoyando y abucheando la acción”.

Tras tan inaceptables comportamientos, se dirigió a ellos “el coordinador de seguridad con su acreditación oficial en lengua inglesa e identificación correcta a indicarles que depongan la actitud y que se sienten en sus lugares correspondientes”, pero Çevirgen, “haciendo caso omiso, acomete de forma inesperada y sorpresiva golpeando con un fuerte empujón y además buscando el alboroto del resto de personal allí presentes”.

Un altercado que no queda ahí, puesto que a razón de la agresividad del presidente del Mersin turco, se solicitó inmediatamente la “presencia in situ de las dotaciones de las Unidades de Intervención Policial, llegando a pie de pista el subgrupo operativo con indicativo Águila 27, responsable de la seguridad interior del encuentro, momento en el que se produce cierta tensión en la situación, llegando a producirse algún forcejeo”, concretamente a uno de los agentes personados “quien recibe un fuerte empujón por parte del ahora presentado como detenido, y por lo que se procede por parte de los otros componentes del subgrupo policial a desplazar a todos los integrantes del grupo violento que estaba invadiendo la cancha al exterior de la pista”.

Comportamiento altivo, agresivo y violento

“Una situación vergonzosa que no quieres ver nunca", ha expresado sobre el desagradable suceso Carlos Cantero, entrenador del Casademont en Zaragoza, pero que además no quedó ahí. Esto es lo que, hasta ahora, no ha trascendido: en el momento de las identificaciones de los causantes de tanto desorden y “a pesar de que fueron advertidos en numerosas ocasiones de que depusieran su actitud (...) estos no cesaron en ningún momento de su comportamiento altivo, agresivo y violento, encarándose el ahora detenido de nuevo con otro de los agentes policiales al que le gritaba en inglés ‘tocuh me, touch me try try”