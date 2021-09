China: segunda ciudad reporta brote de variante delta

(AP). Una segunda ciudad en el sureste de China registró un incremento en los casos de COVID-19 en un brote impulsado por la variante delta que comenzó a finales de la semana pasada.

La Comisión Nacional de Salud dijo el martes que se identificaron 59 nuevos casos en las últimas 24 horas, lo que elevó el total de contagios a 102. Todos ellos están en la provincia de Fujian, en la costa este del país.

La ciudad portuaria de Xiamen confirmó 33 casos en los dos últimos días, y había otros 59 en Putian, una ciudad a unos 150 kilómetros (90 millas) al norte, donde se detectó el brote.

Xiamen impuso un confinamiento en los vecindarios afectados, cerró locales de entretenimiento y gimnasios y canceló actividades en grupo incluyendo el próximo festival de otoño. El servicio de autobuses de larga distancia a otras partes de la región quedó suspendido.

China ha frenado en su mayoría la propagación del COVID-19 pero registra brotes esporádicos. En julio y agosto, la variante delta afectó a varias provincias, elevando la preocupación sobre variantes nuevas y más contagiosas.

