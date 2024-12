Karlos Arguiñano confiesa en 'El Hormiguero' el mejor utensilio inventado para cocinar: "Te permite hacer..."

Este jueves 'El Hormiguero' ha cerrado la segunda semana de diciembre con una visita muy especial: Karlos Arguiñano. El popular chef guipuzcoano ha acudido al programa del prime time de Antena 3 para presentar su nuevo libro, "545 recetas para triunfar. Fáciles de hacer y ricas de comer". Este volumen, ya disponible en librerías desde hace unas semanas, promete convertirse en un regalo imprescindible para estas navidades. Arguiñano, conocido por su simpatía y creatividad culinaria, lidera la audiencia televisiva con su programa 'Cocina Abierta' en Atresmedia, consolidándose como una figura querida en los hogares españoles.

Pablo Motos ha dado la bienvenida al chef con entusiasmo: "Hoy ha venido a divertirse a 'El Hormiguero' Karlos Arguiñano". El invitado ha sido recibido con aplausos del público y un cálido abrazo del presentador valenciano. Desde el principio, la entrevista ha estado cargada de humor y anécdotas. Pablo Motos ha abierto la conversación preguntando: "¿Puede ser, Karlos, que seas el chef que más libros ha escrito en España?". A lo que Arguiñano ha respondido con una sonrisa: "No lo sé, Pablo, pero si que he vendido muchos. En los últimos 12 años he vendido un millón trescientos mil ejemplares. Yo soy muy guapo, pero mi éxito se debe a que trabajo con el grupo Planeta, la reina de las editoriales".

El nuevo libro de Arguiñano, que contiene más de 500 recetas, ha sido el tema central de la charla. Pablo Motos no ha dudado en elogiarlo: "Por donde abras este libro, hay cosas ricas". Arguiñano, por su parte, ha destacado el cuidado que pone en cada receta: "Todas las recetas que pongo en mis libros han sido hechas en mi programa cada día. Está todo muy cuidado y sale bien incluso a ti, Pablo, que se que eres mal cocinero", ha comentado con picardía.

Por otra parten, el chef también ha querido subrayar la utilidad del libro como regalo navideño: "Es un regalo de 10 que puedes hacérselo a tu madre, a tu abuelo, a tu nuera o a tu hijo. Con este libro, los que nunca han cocinado van a disfrutar y aprender". Y, como gesto especial, ha regalado un ejemplar a cada persona del público: "Esto lo he hecho porque Planeta y yo hemos querido tener un gran detalle con el público de 'El Hormiguero'".

Durante la entrevista, Arguiñano ha compartido consejos para quienes tienen poco tiempo para cocinar: "Hacer raciones grandes para repartirlas en tápers y congelarlas es una solución perfecta. También recomiendo usar la olla exprés, que para mí es tan importante como cuando se inventó la rueda. Es el mejor invento porque te permite hacer con pocos productos grandes comidas en cuatro o cinco minutos". Ante el comentario de Pablo Motos de que le daba miedo usar la olla a presión, el chef ha respondido con humor: "¿Cómo te va a dar miedo, Pablo? Si eres boxeador y amigo de Ilia Topuria. La olla exprés es la solución mejor que hay para cocinar rápido y bien".

En otro orden de cosas, el chef también ha abordado temas de sostenibilidad: "Pido siempre que la gente no eche el aceite sucio por el fregadero. Hay que guardarlo en un bote y llevarlo a un punto limpio. Yo siempre soy muy limpio y hago conciencia de ellos en mis programas, por eso el mejor piropo que me pueden hacer es decir que soy limpio. Intento siempre tener las manos y toda mi cocina limpia porque es fundamental". Además, ha compartido su experiencia personal, recordando cómo comenzó a cocinar a los ocho años para ayudar a su madre, quien sufría de polio. "Desde muy joven, cocinar ha sido algo muy natural para mí", ha comentado.

Arguiñano no ha llegado al plató de Antena 3 con las manos vacías. Entre los obsequios que ha traído a Pablo Motos destacaron unas piedras pintadas por él, dos paños de cocina, un pan elaborado por su hijo Joseba y una txapela. "Me entretiene mucho pintar. No molestas a nadie, disfrutas contigo mismo y haces cosas bonitas. Llevo haciéndolo desde hace unos cuantos meses y me gusta", ha explicado. Asimismo, el chef ha reflexionado sobre temas sociales, mostrando su preocupación por las guerras y el hambre en el mundo: "Es incomprensible que se gaste tanto dinero en armas y no en dar de comer a los pobres. Las guerras siempre las provocan los malos, y desgraciadamente, parece que no acabarán nunca". También ha compartido una anécdota personal sobre su primer encuentro con la pobreza extrema en Nueva York: "Ver a una familia durmiendo en la calle fue un golpe de realidad que nunca olvidaré".

Con 14 nietos y una familia numerosa, Arguiñano también ha hablado de sus tradiciones navideñas: "En mi familia no nos regalamos cosas habituales porque ya tienen de todo. Desde hace años nos regalamos árboles. A día de hoy tengo 300 tipos diferentes plantados". Su sentido del humor y su humildad han hecho de la entrevista un momento inolvidable. La visita de Karlos Arguiñano a 'El Hormiguero' ha sido un recordatorio de por qué es uno de los chefs más queridos de España. Su nuevo libro promete inspirar a más personas a cocinar en casa, mostrando que la buena comida no solo es deliciosa, sino también accesible y fácil de preparar. Como el propio Arguiñano ha dicho: "Comer bien no es comer mucho ni caro, sino comer variado. Cuanto mejor comas, mejor estarás".