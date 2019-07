Clínica DT cirugía estética: mejor clínica de cirugía plástica y estética

10.000 es una cifra clave en la trayectoria del doctor Diego Tomás Ivancich. Son el total de intervenciones que lleva a sus espaldas a lo largo de más de 25 años. La mayoría de ellas han sido rinoplastias e intervenciones de pecho, lo que le ha permitido erigirse como uno de los máximos exponentes en este campo y recibir, en consecuencia, el premio A TU SALUD. «Para mí no hay nada que me haga más feliz que ver a una persona satisfecha con el trabajo que hemos realizado», explica el director de la Clínica DT. «Pienso que lo que me hace merecedor de este galardón son las buenas opiniones de mis pacientes, su salud y su satisfacción a la vista de los resultados».

Ivancich es licenciado en Medicina y Cirugía con la calificación de Sobresaliente desde el año 1985 por la Universidad Complutense de Madrid, especialista vía MIR en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética y miembro numerario de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Para él, esta especialidad ya no es un lujo al alcance de unos pocos ni tampoco es concebida únicamente como un hecho superficial o narcisista. Cada vez está más aceptada en la sociedad. «Desde mi punto de vista, se trata de mejorar la autoestima a largo plazo, pues serena la vida de las personas», sostiene. «Cuando alguien decide someterse a alguna intervención de este tipo, el fin es cambiar o perfeccionar un aspecto físico que no le agrada, lo que posteriormente se convertirá en una subida del ánimo al conseguir paliar los complejos presentes hasta el momento. Por otro lado, aumenta la confianza en uno mismo, al mismo tiempo que crece la confianza personal». Además, enriquece su vida social, ya que se siente más seguro de sí mismo y vivirá más libremente. Aunque también la vida sexual sale beneficiada: existen estudios que demuestran que más del 80% de las pacientes de cirugía mamaria de algún tipo han experimentado una clara mejora en éstas.

En España, se realizan 398.350 intervenciones de Cirugía Estética al año, según estimaciones de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética basadas en la encuesta «La realidad de la Cirugía Estética en España 2017-2018». De acuerdo con este sondeo, en en el que se pidió a los profesionales sanitarios que recopilaran la actividad que desarrollaron durante el año anterior, las intervenciones más realizadas son el aumento de mamas y la liposucción. La tercera posición la ocupa la reducción de mamas, cuya demanda experimenta el mayor crecimiento desde la anterior encuesta, correspondiente a 2013-2014, en la que se situaba en octavo puesto. Por sexos, el 83,4% de las operaciones se practican a mujeres y el 16,6%, a hombres. Pese a este menor porcentaje respecto a la demanda femenina, los resultados de 2017-2018 evidencian un crecimiento relevante de la masculina frente al anterior periodo estudiado, cuando representaba sólo el 12,2% del total. Por edades, la población comprendida entre los 30 y los 44 años es la que más recurre a la cirugía estética, con un 37,3% del total de intervenciones. Los menores de 18 años representan únicamente el 1,9%.

La última tecnología

Diego Tomás Ivancich quiere, pretende y consigue pacientes satisfechos, un objetivo que no todos alcanzan. Por eso, en su centro cuenta con la última tecnología y con materiales de última generación que les permite tener soluciones para todas las necesidades de sus pacientes. «Una de las intervenciones en las que soy especialista es en las de pecho. Para ellas, empleamos diferentes prótesis de máxima calidad y de última generación: con ellas se puede aumentar el volumen, evitar la caída, corregir defectos de embarazo y de la lactancia...», expone este especialista, que asiste periódicamente a los congresos más importantes de su especialidad para estar siempre al día. Su éxito en el campo de la Cirugía mamaria se basa en la resolución de problemas de prótesis ya operados y su enfoque quirúrgico está basado en dar prioridad a la forma y no sólo al volumen.

Su clínica, al no ser una franquicia en la que trabajan cirujanos itinerantes, cuenta con sus manos y su apoyo en todos los procesos. «Lo que nos diferencia, sobre todo, es que yo personalmente acompaño al cliente desde la primera visita hasta el último día del postoperatorio», concluye. «En mis consultas intento empatizar al máximo con mis pacientes y resuelvo sus complejos y problemas de autoestima con mucha discreción y con trato individual y personalizado. Todos los tratamientos los realizamos en hospitales de la Comunidad de Madrid y los postoperatorios son controlados directamente por mí, contando mis pacientes con mi teléfono personal para localizarme las 24 horas del día para su total tranquilidad».

Calidad garantizada

El doctor Diego Tomás es licenciado en Medicina y Cirugía, especializado en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Miembro numerado de la Sociedad Española de Cirugía Plástica y del ilustre Colegio de Médicos de Madrid. Lleva 25 años cambiando la vida de las personas, compartiendo las ilusiones y los sueños de todos aquellos que quieren ser felices. Un profesional que cuida con todos los cinco sentidos, todas las emociones y sentimientos de sus pacientes, para que se sientan protegidos, seguros y únicos. En su clínica dispone de un método de consultas pensado específicamente para tratar cada caso de forma independiente y personalizada, realizar seguimientos de cada caso y ofrecer las mejores alternativas para cada afectado.