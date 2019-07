Ignatios Chatziandreou: doctor experto en artroplastia de la rodilla

Ignatios Chatziandreou cuenta con el honor de ser el primer especialista en realizar en España un implante de rodilla en 3D a medida. Su individualizado diseño del implante permitió que se ajustara con precisión a la anatomía exacta del paciente y evitara muchos de los problemas de molestias, dolor o movimientos poco naturales. «Desde 2004, se trabaja con ellas en Estados Unidos; desde 2010, en Alemania; y, desde 2008, En España», explica este traumatólogo y cirujano ortopédico. Recibe el premio A TU SALUD, precisamente, por su técnica de artroplastia que, a diferencia de otros trasplantes no individualizados, evita molestias y dolor.

«El impacto de mi trabajo se refleja siempre en la satisfacción de mis pacientes y la consiguiente publicidad del boca a boca cuando, tras la intervención, se van contentos a casa. Aunque sólo llevo un par de años viviendo con mi familia en Marbella, ya estamos recibiendo pacientes de todas partes de España», explica Chatziandreou. Esa excelencia la ha conseguido gracias a sus productos innovadores y sus nuevas técnicas de trabajo. «Hay que aprovechar los avances de la Medicina moderna. Y hoy, en el desarrollo de la misma, es aún más rápido que antiguamente. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, ya que no todos los productos que salen al mercado son siempre buenos. Es importante ser crítico y tener un buen conocimiento de tu área de trabajo».

De hecho, estas prótesis personalizadas tienen la ventaja, respecto a las que usualmente se utilizan, en que se adaptan mejor a la estructura de la rodilla del paciente. Están especialmente recomendadas para pacientes con artrosis severa y existen dos tipos: laterales o totales. La media de edad de los pacientes que necesitan una prótesis de rodilla ronda los 60 años, aunque en algunos casos baja hasta los 40. Tan solo estarían excluidos para esta intervención los pacientes que presenten alguna alergia al acero, cromo o cobalto, presentes en la elaboración del implante. También, los que tengan afectados los ligamentos colaterales.

«Con la experiencia de haber hecho más de varios miles de operaciones de este tipo, me considero experto en la materia. Me he orientado conscientemente en este sector porque me apasiona», concluye el especialista, que se incorporó en 2017 al equipo médico de Hospital Clínica Ochoa y es quien se encarga de la intervención quirúrgica para colocar estas piezas. «La antigua escuela y los cirujanos que le meten mano y operan de todo son modelos de Medicina que, a mi modo de ver, está caduca. Sólo a través de la Medicina moderna y el proceso de especialización se asegura que ésta sea de alta calidad para el paciente».

Una carrera internacional de prestigio

Comenzó su trayectoria profesional en 2002 como médico residente en el área de Traumatología y Cirugía Ortopédica del hospital Klinikum Dortmund. En 2003, se trasladó al departamento de Cirugía Traumatológica del Hospital Bethesda Essen Ruhr. Un año después regresó a Klinikum Dortmund, donde continuaría 12 años más. Poco después, obtuvo la especialidad de traumatólogo y cirujano ortopédico y prosiguió su carrera como jefe adjunto. En 2012, fue uno de los pioneros en Alemania en la implantación de prótesis de rodilla individualizada. En el año 2016, se trasladó a Marbella, donde comenzó como coordinador del departamento de Cirugía Ortopédica y Traumatología en el Hospital Ochoa de Marbella. Actualmente, desempeña su actividad profesional en diferentes hospitales de la Costa del Sol y tiene su propia consulta en German Clinic. También es pionero en la implantación del sistema de endoprótesis individualizadas de rodilla impresas en 3D en España.