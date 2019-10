Los exfutbolistas tienen más riesgo de Alzheimer

Los exfutbolistas profesionales tienen hasta cinco veces más riesgo de sufrir Alzheimer, según un estudio de la Universidad de Glasgow (Reino Unido) que ha comparado las causas de muerte de 7.676 exjugadores de fútbol escoceses nacidos entre 1900 y 1976 con las de más de 23.000 personas de la población general.

De acuerdo con sus resultados, publicados este lunes en la revista 'The New England Journal of Medicine', el riesgo variaba desde un aumento de aproximadamente 4 veces en enfermedades de la motoneurona hasta un incremento de 2 veces en Parkinson. De media, los exfutbolistas tienen una tasa de mortalidad por enfermedades neurodegenerativas aproximadamente tres veces y media mayor de lo esperado.

Aunque estos deportistas tenían un mayor riesgo de muerte por estas enfermedades, eran menos propensos a morir de otras comunes, como las patologías cardíacas y algunos cánceres, incluido el cáncer de pulmón. Así, el estudio ha encontrado que las muertes de exfutbolistas son menores de lo esperado hasta los 70 años, y mayores de lo normal a partir de esa edad.

"Nuestros datos muestran que mientras que los exfutbolistas tenían tasas más altas de demencia, contaban con tasas más bajas de mortalidad debido a otras enfermedades importantes. Como tal, aunque hay que hacer todo lo posible por identificar los factores que contribuyen al aumento del riesgo de enfermedades neurodegenerativas para permitir que este riesgo se reduzca, también hay que tener en cuenta los beneficios potenciales para la salud de jugar al fútbol", comenta el líder del trabajo, Willie Stewart.

Financiado por la Asociación Inglesa de Fútbol (FA) y la Asociación de Futbolistas. Profesionales de Reino Unido (PFA), este es el mayor estudio hasta la fecha que analiza con este detalle la incidencia de las enfermedades neurodegenerativas en cualquier deporte, no solo en en el fútbol.

La asociación entre la participación en deportes de contacto y las enfermedades neurodegenerativas ha sido objeto de debate en los últimos años. Estudios 'post mortem' han identificado una patología específica relacionada con la exposición a lesiones cerebrales, conocida como encefalopatía traumática crónica (ETC), en una alta proporción de cerebros de antiguos atletas de deportes de contacto, principalmente en fútbol americano.

Sin embargo, hasta este estudio, no estaba claro si había alguna evidencia de un aumento en la tasa de enfermedades neurodegenerativas en exfutbolistas. "Es importante que la familia mundial del fútbol se una ahora para encontrar las respuestas y proporcionar una mayor comprensión de esta compleja cuestión. La FA está comprometida a hacer todo lo posible para que eso suceda", ha comentado el presidente de la FA, Greg Clarke.