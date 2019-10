Tócaté, cuídate, previene

¿Te tocas los pechos? Pues si aún no lo haces deberías comenzar a hacerlo. Y animar a todas las mujeres de tu entorno a que lo hagan, porque una de cada ocho tendrá un tumor de este tipo a lo largo de su vida. De hecho, esta neoplasia es la más frecuente en la población femenina en todo el planeta. No es cuestión de asustarse, sino de cuidarse. No es necesario esperar a tener la edad para entrar en un programa de “screening” o dejar pasar el tiempo hasta la próxima cita para prevenir. Toda la sociedad, pero especialmente todas las mujeres deberíamos ser conscientes de que la detección precoz es clave para mejorar el pronóstico y la supervivencia. La autoexploración es sencilla y, aunque no sustituye a una mamografía, también salva vidas.

Quiero sumarme a la reciente conmemoración y reivindicación del 19 de octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mama, de esta forma algo descarada siguiendo las impactantes campañas que se desarrollan en todo el mundo bajo el lema “Tócate las tetas”, para combatir el miedo a esta enfermedad que fundamentalmente recae en las mujeres. Es una enfermedad con un importante impacto de género y cuyos cambios y secuelas físicas (desde la caída del cabello hasta la mastectomía) trascienden del plano de la patología.

Por muchas razones, que no vienen ahora al caso, las mujeres históricamente no nos relacionamos todo lo bien que deberíamos con nuestros cuerpos, y no resulta tan frecuente que se lleven a cabo rutinas de autoexploración y autocuidado. Levantemos ese velo y normalicemos este elemento de prevención. ¿Por qué no hablar de ello en centros docentes y laborales? ¿Por qué no en los medios de comunicación? Se diagnostican más de 33.000 tumores de mama al año. Son más de 33.000 mujeres nuevas al año por las que trabajar en la prevención y concienciación social, en la investigación, en una mejor atención sanitaria y tratamientos y, aunque la supervivencia es de más del 80%, también, desgraciadamente, en cuidados paliativos. Tenemos muchas razones para reiterar el compromiso en la lucha contra el cáncer de mama.