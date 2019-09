Un ensayo clínico logra rejuvenecer a nueve hombres mayores de 50 años

La ciencia está a punto de lograr revertir el proceso de envejecimiento y alargar la vida de las personas. La peligrosa búsqueda de la inmortalidad sigue dando sus pequeños pasos. El primero lo han dado un grupo de científicos de California, que han logrado revertir la edad biológica de un grupo de nueve voluntarios, todos mayores de 50 años. Durante un año, los participantes combinaron tres medicamentos -dos de ellos usados habitualmente para tratar la diabetes y una hormona del crecimiento-. Terminado el periodo de prueba, tal y como publica la revista "Nature", los voluntarios mostraron signos de rejuvenecimiento en su sistema inmunitario. Es más, su edad biológica se redujo un promedio de 2,5 años.

Los investigadores advirtieron que los resultados obtenidos son esperanzadores pero no dejan de ser preliminares, no sólo por el número reducido de participantes, sino también porque no se incluyó un grupo de control. Ese grupo es, en rigor, un grupo de personas que no se somete al tratamiento evaluado y cuya situación es comparada periódicamente con aquellas personas a las que sí se les suministra aquel tratamiento que se está poniendo a prueba. Aún dando cuenta de todos esos reparos, los investigadores se mostraron sorprendidos por los resultados obtenidos. "Esperaba ver una desaceleración del reloj, pero no una reversión", dijo sorprendido a "Nature" el genetista Steve Horvath de la Universidad de California y responsable del análisis epigenético.

El reloj epigenético está basado en la información del epigenoma del cuerpo. Con el paso de los años, el epigenoma cambia y va determinando la edad biológica de cada persona, que puede ser mayor o menor a su edad cronológica. En esta ocasión, el objetivo era determinar si la hormona del crecimiento podía utilizarse de manera segura en humanos para restaurar el tejido de la glándula timo, que se encuentra entre los pulmones y el esternón, y que es clave para un buen funcionamiento del sistema inmune: ahí maduran las células que ayudan al cuerpo a combatir las infecciones y el cáncer.

El estudio se realizó con nueve hombres de entre 51 y 65 años. El director del ensayo, Gregory Fahy, había leído en 1986 que un experimento había suministrado hormona del crecimiento a ratas y había logrado rejuvenecer sus sistemas inmunes, por lo que decidió intentarlo con humanos.

Así, para evaluar su funcionamiento se les realizó un exhaustivo control sanguíneo en varias fases del tratamiento. Las muestras reflejaron que se había producido el rejuvenecimiento celular de todos los participantes. Para conocer más, realizaron varias resonancias magnéticas para comprobar el tamaño y la composición del timo durante el ensayo. En siete de los nueve participantes la grasa acumulada alrededor de la glándula había sido reemplazada por tejido de timo regenerado.

El artículo publicado en "Nature" avanza que debido al éxito del ensayo, los científicos planean realizar otro con mujeres y que sea más significativo en cuanto a tramos de edad y etnias.