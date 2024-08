Se desploma la noria de las fiestas de La Patrona de Torrelavega cuando la desmontaban

Las recientes fiestas de La Patrona en la localidad cántabra de Torrelavega, celebradas del 9 al 18 de agosto, han reafirmado este año su reputación como "las mejores fiestas de Cantabria", alcanzado un récord histórico de asistencia.

Así, el alcalde, Javier López Estrada, y la concejala de Festejos, Patricia Portilla, expresaban este martes su satisfacción, destacando que los 10 días de celebración de las Fiestas de la Virgen Grande transcurrieron sin incidentes significativos, con un programa que se desarrolló con normalidad y una participación masiva.

Sin embargo, al mediodía de este miércoles, una parte de la estructura de la noria que se instaló en Torrelavega para las fiestas de La Patrona se ha derrumbado mientras los operarios trabajaban en su desmontaje.

La atracción "Giant Wheel Mirador", situada en el aparcamiento junto al edificio municipal de la Plaza Baldomero Iglesias, ha sufrido la caída de su gran eje, generando un fuerte ruido que ha alertado a los vecinos.

A pesar de lo impresionante del incidente, que ha tenido lugar poco después de las 12:30 horas, el derrumbe no ha causado daños personales y "no es motivo de preocupación". En palabras del concejal de Seguridad, Pedro Pérez Noriega, "no ha habido ningún problema".

Aun así, se ha delimitado la zona por razones de seguridad y se espera que esta tarde la estructura esté completamente desmontada. Para ello, se movilizarán dos grúas que se encargarán de retirar lo que queda de la atracción.

Lo cierto es que, en los últimos años, los vecinos de la zona han expresado críticas, sobre todo en relación con esta instalación y otras de gran tamaño, argumentando que se sitúan demasiado cerca de sus viviendas, lo que podría implicar ciertos riesgos.