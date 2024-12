Los 10.000 opositores que se citan en Valladolid para acceder a una plaza en la Administración General del Estado solo son superados en Madrid y Sevilla

Los más de 10.000 opositores que se examinan este sábado 14 de diciembre en Valladolid para acceder a una plaza en la Administración General del Estado solo son superados, en número, por Madrid y Sevilla. En concreto, los aspirantes han sido repartidos por seis sedes de la capital como las facultades de Derecho, Económicas, Filosofía y Letras y Educación, además de la Escuela de Arquitectura y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Una oposición que cuenta con la supervisión de 350 empleados públicos de la Administración General del Estado en Valladolid.

Las oposiciones se celebran simultáneamente en 21 ciudades de España y Valladolid es la única de Castilla y León. Son 10 procesos selectivos, cinco de promoción interna y cinco de turno libre, correspondientes a los cuerpos general auxiliar, administrativo, técnicos auxiliares de informática, gestión y gestión de sistemas informáticos. Todas ellas están gestionados por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y las Unidades de Colaboración Local.

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, destacó el hecho de realizar este tipo de procesos de forma descentralizada para que los opositores no se tengan que desplazas a Madrid. De esta manera, precisó, supone un ahorro para los opositores y lo que es “más importante”, un descanso psicológico al no tener que pasar la noche fuera de su domicilio particular o tener que emprender el viaje a las cuatro o a las cinco de la mañana para estar un tiempo en la capital de España.

Del total de las 31.689 plazas ofertadas en España, 13.518 se corresponden con acceso libre por oposición, mientras que 18.171 se reservan para la promoción interna mediante concurso-oposición. El Ministerio calcula que en el conjunto del país haya 164.000 candidatos, de los que la mayor parte es mujer (67 por ciento) y casi uno de cada cuatro es menor de 35 años. Además, un diez por ciento de las plazas está reservada para el cupo de discapacidad, que en Valladolid son 522 opositores. El subdelegado del Gobierno reconoció, según recogió la Agencia Ical, los esfuerzos de organización para que estas personas puedan participar en el proceso selectivo, ya que hay diferentes tipologías y distintos grados. “Todo sea por la inclusión de estas personas que también tienen derecho a tener un trabajo en el sector público y a prestar sus servicios como empleados públicos”, aseveró.

Canales aseguró que la presente convocatoria de oferta pública de empleo es de “récord histórico” en España y es algo que se repite por cuarto año consecutivo. En concreto, las 40.146 plazas que se han ofertado a lo largo de 2024 han sido un un 14 por ciento que el ejercicio pasado, informa Ical.