En estos días complicados en los que por salud, solidaridad, disciplina y responsabilidad toca quedarse en casa, hay muchas actividades que podemos realizar para que el tiempo se nos haga más llevadero y para hacer esas pequeñas cosas, esas aficiones que siempre nos lamentamos tenemos en el cajón del olvido por falta de tiempo.

Una de ellas, además muy recomendable y saludable, es escuchar música ya que las canciones nos transportan a otras situaciones, otros momentos quizás menos convulsos y complicados.

Sirvan estas recomendaciones para haceros más llevadera esta situación y poner al día algunos de los imprescindibles de la historia musical. Cuando amaine la tormenta, que amainara más pronto que tarde, sigamos escuchando música en: los locales, en los bares, en los pubs, que habitualmente frecuentamos, compremos discos en las tiendas especializadas, en las ferias de vinilo, en los mercados del disco, así actualizaremos nuestra colección y contribuiremos ayudar a este sector cultural que, como muchos otros, saldrá muy dañado de esta situación.

Vamos a recomendar un disco por cada década del siglo XX no es tarea fácil esta simplificación pero esperamos que represente la evolución de la historia musical siempre tan interrelacionada.

1º) Carlos Gardel años 20`s el surgimiento del fenómeno “FAN” de la mano de Carlos Gardel. Nuestra recomendación de esta década sería un recopilatorio del gran “Carlitos” que como dicen los aficionados cada día canta mejor.

2º) Tiempos de JAZZ y pujanza del SWING años 30`s El disco que recomendamos de esta década es la B.S.O. de Swing Kids en español Rebeldes del Swing película estrenada en 1993 que recopila grandes temas de este estilo musical. .

3º) Frank Sinatra año 40 época de transición musical y la aparición de Frank Sinatra “La Voz”

Por ello el disco recomendado de esta década es un recopilatorio de LA VOZ

4º) Elvis Presley años 50`s: ROCK, Tecnología, “Rock Around The Clock” y el Rey del Rock Elvis Presley. El disco escogido de esta década tiene que ser uno suyo así que os recomendamos su primer álbum titulado: ELVIS PRESLEY que apareció en 1956 con el sello RCA

5º) The Beatles años 60´s: El sonido BEAT, el sello MOTAWN y la irrupción de THE BEATLES. En España emergerían dos figuras de vital importancia en nuestra historia musical y en la historia musical mundial: Raphael y Julio Iglesias. La densidad de grupos y músicos de esta década hace casi imposible elegir un solo disco, pero por la importancia que han tenido para la historia musical el disco elegido es: PLESASE PLEASE ME de THE BEATLES, su primer álbum.

6º) Sex Pistols y The Clash años 70´s: El GLAM ROCK, HARD ROCK, LA MÚSICA DISCO, EL PUNK, LA NEW WAVE y la aparición del fenómeno Bruce Springsteen desde Nueva Yersey. Discos recomendados Good Save de Queen de Sex Pistols por lo que supuso de innovador en el panorama musical y London Calling de The Clash considerado uno de los mejores discos de la historia musical se publicó en el Reino Unido el 14 de diciembre de 1979 en Estados Unidos en enero de 1980 y en el resto de mundo también en 1980. Por lo que le podríamos haber incluido en cualquiera de las décadas.

7º) Bruce Springsteen y Michael Jackson años 80´s Funk, Post Punk, Gótico , Rock Alternativo, Pop y Heavy Metal. Los grupos y artistas más representativos: Maddona, The Smiths, The Cure, U2, REM, Depeche Mode, Guns & Roses, Metallica, Bon Jovi, Prince, Elton John, Police, Spandau Ballet, Duran Duran, Erasure. Los discos recomendados son dos de los mejores discos de la historia musical: The River del Boss y Thriller del rey del Pop Michael Jackson.

8º) U2 y Nirvana años 90 fue una década de escaparate de todos los estilos musicales que habían sonado hasta la fecha. Es una década de discos acústicos o Unplugged y los remix. Los estilos más significativos son el Grunge, el Brit pop, el Gótico, el Techno y la irrupción de la música latina que si había tenido precedentes en décadas anteriores llego para quedarse entre nosotros de modo definitivo Ricky Martin y Enrique Iglesias fueron dos de los representantes de esta eclosión. Oasis, Offspring, Chemical Brothers, Blur, Suede o Pearl Jam fueron algunas de las bandas destacadas de la década. Los discos recomendados de esta década War tercer disco de la de la banda irlandesa U2 y Nevermind segundo disco de la banda Norteamérica Nirvana.

Esperamos que esta recopilación de “grandes éxitos de la historia musical” os haya resultado interesante como cantaban los Celtas Cortos, cuando amaine la tormenta, nos vemos en las calles y en los bares.

Carlos Ramírez es presidente de la Asociación para la Organización de Ferias, Certámenes Discográficos y Salones del Cómic y Manga (Asofed) y propietario de Libros K en la Villa del Libro de Urueña