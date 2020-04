El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha aplaudido este martes la gestión de la administración autonómica en el aprovisionamiento de material sanitario durante la crisis del coronavirus, ya que considera que lo ha traído “antes que nadie”. Igea ha confesado en una entrevista en Onda Cero CyL que el aprovisionamiento de material las primeras semanas fue “muy duro” y se gestionó desde “el primer día”, lo que ha hecho según el vicepresidente que Castilla y León sea la Comunidad que “antes y con mayor fluidez” ha establecido un “puente aéreo de material”.

Ha indicado que la petición de material realizada el 14 de marzo no solo propició el abastecimiento de las empresas de la región, sino también la apertura de otros canales y contactos exteriores. Ha explicado que para que la Comunidad haya traído material “antes que nadie” fue necesario el trabajo de “mucha gente” de las consejerías de Sanidad, Fomento o el propio presidente, aunque ha asegurado que fue “mucho menos trabajo” que el realizado por los sanitarios.

🔴Francisco Igea, vicepresidente de la @jcyl sobre la fecha de vuelta a la normalidad: “La fecha va a depender de nuestra capacidad de diagnóstico, de la rapidez de los test y de la desescalada”



👉🏼Nos lo ha contado @FranciscoIgea en #LaBrujulaCyL — Onda Cero Valladolid (@ocvalladolid) April 7, 2020

Preguntado por los contagios de los sanitarios en la Comunidad, Igea ha criticado que no se pueda comparar con otras zonas de España ya que ni otras autonomías ni el propio ministerio publican sus datos, ha lamentado.

Respecto a la petición de los juzgados de dotar de más material sanitario, Igea ha rechazado hacer valoraciones, aunque ha espetado que en las crisis aparece gente “flexible” que aporta “esfuerzo, ideas” y otros que “no aportan más allá de la queja”. Ha señalado que la queja es “razonable”, pero “todo tiene su momento” y en este sentido ha resaltado la crisis como una oportunidad de repensar la sociedad."¿Por qué Corea o Singapur reaccionar mejor? Usan tecnologías del siglo XXI y nosotros tenemos mucho que aprender de esas cosas", ha advertido, y ha indicado que en la Junta se encuentran “tranquilos” ante el proceso judicial.

En cuanto a las residencias de ancianos, las ha definido como “bomba epidemiológica” al contar con personas de avanzada edad, “más frágiles”, con gente que entra y sale a los recintos y con aglomeraciones donde vive un elevado número de personas.Ha explicado que esa fue la razón por la que una de las primeras medidas de la Junta fue restringir las visitas a las residencias, y ha añadido que actualmente la situación está “bajo control” y en los próximos días se valorará el nivel de infección de cada centro.

En cuanto a su presencia en el comité de expertos para la desescalada, ha enumerado entre las peticiones de la Comunidad que se realice el mayor número de test posible, que no se salga a la calle hasta que no pasen varios días sin nuevos casos confirmados y que se haga por zonas dependiendo de la incidencia del virus. Ha añadido que es preferible levantar primero el confinamiento a los menores de 50 años y mantener las distancias de seguridad y las medidas higiénicas en las empresas, así como la no apertura de los lugares de ocio en un inicio o la posible restricción de movimiento de población entre provincias.