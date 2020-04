La consejera de Sanidad, Verónica Casado, calificó de “temeridad” comenzar este lunes un periodo de desescalada con el regreso de la actividad económica no esencial y aseguró que no se está preparado para afrontar esta medida. ”Me preocupa enormemente un rebrote de la enfermedad", añadió, al tiempo que aseguró que no existen medidas de protección para todos los empleados que el lunes regresen a sus puestos de trabajo y que, solo en Castilla y León, cifró en 200.000.

“Creemos que es muy pronto para la reincorporación al trabajo de determinados sectores”, reiteró Verónica Casado, y señaló que "no estamos en una estabilización de la situación como para hacer una incorporación” que a juicio de la consejera se esta produciendo de manera “precipitada”.

Por otra parte, la responsable regional de la cartera de Sanidad indicó que otro de los peligros es los viajes a segundas residencias que está haciendo en Semana Santa. Al respecto, explicó que “la bañera está llena, el grifo va soltando cada vez menos agua y el tapón ya está abierto. Estamos vaciando la bañera, pero si ese grifo empieza a proyectar muchísima más agua, va a rebosar la bañera”, por lo que insistió en que es muy importante mantener la cuarentena social y el confinamiento.

“No tenemos que ir a las segundas residencias, no tenemos que ir aquellos pueblos de Castilla y León en la que no habido ningún caso y sería lamentable, y desde luego muy triste, que tuviéramos un incremento de contagios”, afirmó Verónica Casado, quien alertó a aquellos que han incumplido el confinamiento y se han desplazado a segundas residencias : “cuidado con sus mayores”.

La consejera avisó de que hay focos en zonas rurales de Castilla y León libres de coronavirus, por lo que seria “muy grave” y “devastador” que personas que se está desplazando por Semana Santa lleven el virus a estos lugares, por lo que ha pedido un mayor control a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para impedir estos desplazamientos a segundas residencias.