El secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, y la eurodiputada y presidenta de los socialistas en el Parlamento Europeo, Iratxe García, han charlado esta mañana en la red social Instagram Live sobre esta pandemia que tiene a medio mundo confinado en casa y sobre cómo Europa sobre todo ha de contribuir para salir de esta cuanto antes y, además reforzados y sin dejar a nadie en el camino. Tanto Tudanca como García tienen claro que de la crisis sanitaria y la económica y social que se avecina -el Fondo Monetario Internacional (FMI) asegura que España perderá este año un 8 por ciento de su PIB y que tasa de paro se elevará por encima del 21 por ciento- se debe salir con una mayor empatía por parte de todos los estados miembros y pensando en la salud de las personas lo primero más que en la economía.

“No se puede elegir entre salud y economía y se puede salir de esta crisis pensando en la salud y la vida de las personas sin dejar a un lado la economía", decía el líder de los socialistas en la Comunidad durante una de sus intervenciones en esta conversación, “aliviado” ante la “rápida” respuesta que ha dado Europa poniendo encima de la mesa medio billón de euros para dar respuesta a esta primera fase tras la pandemia. Unos fondos que Tudanca aprovechaba para pedir a la Unión Europea que cuando les reparta tenga en cuenta como criterios la despoblación de los territorios y el envejecimiento de la población para de esta forma poder beneficiar a regiones como la de Castilla y León, agravada también por la dispersión que hace que los servicios que se prestan sean más caros que en otros sitios.

“Es el momento de entendernos, de escucharnos todos y de arrimar el hombro”, apuntaba, por su parte, la eurodiputada socialista vallisoletana, para quien no solo Europa sino el “mundo entero” tiene que responder de forma global a esta pandemia “que nadie esperaba y nos ha pillado desprevenidos”.

Pero dicho todo esto, tanto Tudanca como García reconocían que en el ámbito europeo hay que seguir insistiendo para conseguir que lleguen a España, en general, y a Castilla y León, en particular, la mayor cantidad de fondos posible, ya sea para luchar contra el coronavirus inyectando liquidez como para que el campo no se vea perjudicado en la próxima Política Agraria Común (PAC) o para que las comarcas mineras reciban partidas para su reindustrialización. En este sentido, la eurodiputada apuntaba a una flexibilización de los pagos de los fondos estructurales o la eliminación de la cofinanciación pero, sobre todo, a la necesidad de ahondar en la negociación de la PAC y mantener el contacto con todos los gobiernos para intentar no perder ni un solo euro en el próximo escenario respecto al marco actual. “Necesitamos un acuerdo potente para tener un marco financiero aún más fuerte”, aseguraba Iratxe García, mientras advertía de que los ciudadanos van a estar muy pendientes y que si no se consigue llegar a un acuerdo y no se puede responder a esta situación crítica de forma consensuada, las consecuencias serán graves. “¿Si en un momento como el actual no alcanzamos un acuerdo, cuándo lo vamos a hacer”", se preguntaba la dirigente del PSOE.

Tudanca aprovechaba esta charla también para lanzar una nueva crítica a la Junta, que se suma a los reproches que lanzaba el lunes al presidente Fernández Mañueco por no tener en cuenta ninguna de sus propuestas, por la “escasa” interlocución entre ambos o por la “falta de coordinación” entre las Consejerías de Familia y Sanidad así como la ausencia de datos de contagiados y fallecidos en residencias privadas por coronavirus. Pero esta vez, la denuncia del líder socialista hacia la Junta era porque no haya desarrollado ninguna medida destinada a las familias que no tienen acceso a la tecnología escolar. Algo que, en su opinión, está provocando que muchos niños “estén desconectados” y perdiendo la estela académica respecto a otros escolares con más medios.

También pedía a la Junta que apoye económicamente a los ayuntamientos ante la situación de emergencia actual, ya que, según decía Tudanca, los municipios están soportando los gastos de determinados servicios que son competencia de la Junta, como la alimentación de niños con becas comedor o las propias residencias de personas mayores.

Bulos y machismo

La charla virtual entre Tudanca e Iratxe García dejaba también un hueco para la denuncia de ambos a los bulos o noticias falsas que circulan cada día por las redes sociales e internet con el único objetivo de destruir y desestabilizar los sistemas democráticos, entre los que se encuentra España. Y pedían la intermediación de la Europa de la Unión en este asunto porque este fenómeno se está produciendo en todo el continente. Si bien, el secretario regional del partido del puño y la rosa iba un poco más allá en su respuesta, al asegurar que estos bulos es una herramienta que están utilizando los populismos y la extrema derecha para atacar ña democracia, y por ello reclamaba a Europa que “ataje” cuanto antes este problema en lugar de dejarlo a la voluntad de las redes sociales o los medios de comunicación.

Finalmente, el machismo y a violencia hacia la mujer se colaba también en la conversación entre ambos dirigentes socialistas, quienes coincidían en señalar en que pese a que los servicios de asistencia a maltratadas están funcionando, muchas mujeres están viviendo confinadas en su casa con sus agresores con el riesgo que ello conlleva, por lo que pedían también alguna respuesta en este sentido. Además, la eurodiputada se refería a la problemática del servicio doméstico y otros sectores donde el trabajo que se desempeña no se declara, y aseguraba que ocho de cada diez de estos empleados son mujeres y, por tanto, ante esta pandemia están desprotegidas al no contar con ninguna prestación.