Castilla y León alza la voz para pedir al Gobierno de España que dote a las Comunidades Autónomas de recursos adicionales para poder combatir al virus y plantar cara a la crisis económica y social que se avecina. El presidente de la Junta, Fernández Mañueco, se refería de esta forma a los 14.000 millones de euros que anunciaba Sánchez este sábado para dar liquidez a las regiones frente a la pandemia, pero que en la reunión de esta mañana al parecer no ha quedado que sean adicionales, según aseguraba Fernández Mañueco, quien demanda al Gobierno estos fondos extraordinarios “y que no haya que devolverlos” para poder financiar los gastos sanitarios y sociales principalmente en los que incurren las autonomías. Y máxime, recordaba, cuando a la Comunidad le han sustraído 80 millones de euros de las políticas activas de empleo. En este punto, el presidente aseguraba que Castilla y León “justificará” hasta el último euro que se gaste a causa de esta pandemia, y se quejaba de Sánchez haya tratado de vender como recursos extraordinarios los anticipos a cuenta que reciben todas las autonomías. Al respecto, exigía al Gobierno de España que establezca un fondo que no haya que devolver para financiar el gasto en el que están incurriendo las regiones en el ámbito de las actuaciones en sanidad, servicios sociales, educación, políticas activas de empleo y promoción económica.

Asimismo, el presidente de la Junta desvelaba en la rueda de prensa que le ha planteado a Sánchez que convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera, como órgano adecuado para abordar cuestiones de financiación fundamentales para las administraciones públicas, y pedía una vez más al Gobierno de España que aplace los impuestos estatales y las cuotas de la seguridad social, del mismo modo en el que lo está haciendo Castilla y León en su territorio para echar una mano a los autónomos, pymes y pequeños comercios de proximidad.

Recursos europeos

El presidente recordaba que las Comunidades Autónomas son las que tienen las competencias en materia sanitaria, de Servicios Sociales o Educación, y por este motivo reclamaba a Sánchez que la mayoría de las medidas y recursos económicos que reciba España procedentes de la Unión Europea lleguen a las autonomías porque, además, son las que están asumiendo un mayor gasto. Por último, también en materia económica, Fernández Mañueco pedía un nuevo escenario de estabilidad presupuestaria, que incluya el déficit y la deuda, acorde a la nueva situación provocada por esta pandemia.

También se refería al ingreso mínimo anunciado por el Gobierno de España para personas y familias sin ingresos, algo que en Castilla y León se lleva haciendo una década a través de la Renta Garantizada de Ciudadanía, y aseguraba que le ha trasladado al presidente que este ingreso sea una prestación igual para todos, que la gestione y financie el Estado y que se vincule a la búsqueda de empleo, como ocurre en nuestra Comunidad con su renta de ciudadanía que en estos momentos beneficia a más de 9.300 familias y 21.700 personas.