Si bien la Junta de Castilla y León declaró hace semanas el luto oficial en la Comunidad y las banderas ondean a media asta en los edificios de su titularidad desde entonces, el PP de León quiere más, por lo que pide pide a los partidos políticos con representación en el Pleno municipal que decreten luto en la localidad ante los más de 20.800 muertos oficiales en toda España, 303 en la provincia leonesa hasta el momento.

“Se trata de las mayores cifras por una emergencia sanitaria en toda la democracia”, recuerdan los populares, encabezados por el que fuera alcalde de la capital leonesa, Antonio Silván, quien también anima a los vecinos a guardar cada día un minuto de silencio a las 12.00 horas en toda la ciudad.

“A la tragedia de las familias por la pérdida de un ser querido, se suma el dolor por no poder visitarles en los hospitales, velarles y darles su último adiós debido a las medidas de distanciamiento social decretadas para evitar la propagación del Covid. Españoles, leoneses fallecidos que no son cifras, que no son números, son personas y por ello el Grupo Municipal del Partido Popular, en recuerdo sentido a los fallecidos, a sus familias y en señal de respeto pide esta declaración de luto oficial en todo el municipio de León” recuerdan los populares. quienes han presentado ya la moción.

Se trata de un escrito que refleja, como señalan, que, al margen de la necesaria depuración y actualización de cifras que debe realizar el mando único, al frente del cual se sitúa el presidente del Gobierno de España, “estos más de 20.000 españoles suponen la mayor cifra de fallecidos en nuestro país por una emergencia sanitaria en toda la democracia”.

“Ante esta catástrofe nacional, sin precedentes en nuestra historia reciente, el Gobierno de España se ha negado a decretar el luto oficial en todo el territorio nacional como señal de duelo y respeto hacía estos más de 20.000 españoles fallecidos. Pero a pesar de esta negativa, la realidad es tozuda, España está de luto y los gobiernos locales, los más cercanos a los vecinos y familias que han experimentado la pérdida de un ser querido, no pueden permanecer al margen del dolor de tantos españoles”, reiteran.