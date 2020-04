El alcalde de Soria, Carlos Martínez, se ha mostrado desde el inicio de la pandemia especialmente preocupado tanto por sus vecinos como por la provincial, una de las más afectadas por el coronavirus de la Comunidad y que, incluso, tuvo que derivar a pacientes a Valladolid o a Logroño para poder mantener la atención en su hospital.

Por ello, ha señalado que prefiere “no correr” en la desescalada del estado de alarma por ser la situación de Soria “más compleja” que en otros territorios y evitar así pasos atrás, “porque sería lo peor”."Hay que hacerla con más tiempo y con más cautelas que en otros sitios, porque ya hemos visto la situación que hemos padecido", ha declarado el regidor.

“Yo lo que no quiero es correr demasiado. He pedido reacción inmediata ante una situación que era compleja. Entiendo que dónde no ha habido contagios se desconfinen de una manera más laxa, pero Soria ha sido muy afectada y se hará de otra forma”, ha dicho al tiempo que ha resaltado que “hay que atender a la realidad sanitaria de cada lugar”.

Además, ha advertido que la presencia de población flotante en la ciudad hace necesario evitar un “efecto salida” a otras localidades, que haga que se retrocesa en la lucha contra la pandemia.

En este sentido, Martínez ha apelado a la responsabilidad de los ciudadanos para que entiendan que es mejor alargar la situación de confinamiento unos días más y tener la absoluta seguridad “de los pasos que demos”, por lo que ha insistido en las medidas de distanciamiento social ante el regreso de los niños a la calle.

El próximo lunes Correos repartirá dos mascarillas quirúrgicas a cada empadronado de la ciudad y dos a cada niño, tras la compra masiva de 100.000 unidades por parte del Ayuntamiento de Soria.

Asimismo, el primer edil ha recalcado que la Policía Local repartirá también en los puestos de control las mascarillas a aquellas personas que no las porten, y ha añadido que ya ha procedido a hacer otra compra masiva que se procederá a distribuir a partir del 9 de mayo, fecha en la que está previsto iniciar la desescalada oficial.

Por otro lado, debido a la salida de los niños a dar paseos el próximo domingo, el regidor señaló que se reforzará la vigilancia por parte de la Policía Local, Nacional y Guardia Civil, sobre todo, en aquellas zonas donde viven más población infantil.