CCOO y UGT reclaman “responsabilidad” a los empresarios para proteger el empleo con los ERTEs

Los sindicatos mayoritarios Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) en Castilla y León reclamaron, coincidiendo con el 1 de Mayo “Día del Trabajo”, “responsabilidad” a los empresarios para proteger el empleo y no despedir a los trabajadores ya que existe la fórmula “extraordinaria” de los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTEs) y habrá “suficientes” elementos de flexiblidad para mantener la actividad de las compañías, por el efecto de la pandemia del Covid-19.

En este sentido, apostaron por que la clase empresarial no actúe como en la anterior crisis económica de 2008, al aprovecharse de la recesión para el despido masivo de trabajadores y la bajada de los salarios.

El secretario autonómico de CCOO, Vicente Andrés, subrayó a la Agencia Ical que los empresarios cuentan, ahora, con un mecanismo como los ERTEs y otras medidas adoptadas por el Gobierno central como la exoneración de las cuotas a la Seguridad Social y el aplazamiento de impuestos, gracias al gran gasto público, mientras que en la última recesión no existió nada similar.

"El comportamiento de los empresarios no puede ser el mismo que utilizaron en 2009 y 2010 para despedir a los trabajadores y rebajar los salarios porque ahora tienen el apoyo del dinero público, que pagan todos los españoles, para proteger a las empresas", expuso. En este escenario, Andrés exigió "corresponsabilidad" y "lealtad" a la patronal para no despedir y proteger al conjunto de la sociedad.

En la misma línea, se pronunció el responsable sindical de UGT, Faustino Temprano, quien demandó que los empresarios “arrimen el hombro” para que se repita lo que ocurrió en 2008. Apostó por ayudar a las empresas y dotarlas de liquidez para mantener la actividad y el empleo. No en vano, subrayó que “sin empresas, no hay trabajadores”. También, recordó que la crisis económica y social derivada de la sanitaria del coronavirus es coyuntural, por lo que consideró prioritarios no destruir empleo y, si no es posible, que sea el menor posible.

En todo caso, Temprano hizo hincapié en que las políticas que adopten el Gobierno de la Nación no deben ser las mismas que las aprobadas en la anterior recesión por el Partido Popular, en la que el peso de los recortes recayó en los trabajadores. "Si se opta por un modelo parecido, el país tardará mucho en salir de la crisis y los datos de desempleo aumentarán mucho", añadió.

Vicente Andrés reconoció que el conjunto de la sociedad se verá afectada con la crisis derivada del Covid-19, por la caída "terrible" del Producto Interior Bruto (PIB). "Todos vamos a perder, las familias, los trabajadores y las empresas", expuso, aunque frente a eso está la ruina. De ahí que apoyara las medidas la red para garantizar la viabilidad de las empresas y así mantener sus plantillas. En este sentido, precisó que los sindicatos introducirán elementos de flexibilidad suficientes para poder contener las plantillas y no despidan, al menos en un primer momento. "Queremos proteger el empleo y que los empresarios recurran a los ERTEs", sentenció. Además, se mostró esperanzado en alcanzar un acuerdo "final" para poder combinar que una empresa siga abierta con un 30 por ciento de su capacidad y el resto de la plantilla continúe en ERTE.

El líder autonómico de Comisiones Obreras también aprovechar la celebración del Día Internacional de los Trabajadores para solicitar a las organizaciones empresariales que dejen de "jugar" a ser políticos y que se ciñan a los intereses de sus representados y sus empresas. "No puede ser que la patronal esté siempre en contra de todo, con su manual para criticar cualquier decisión que adopte el Gobierno, ya sea un confinamiento o una 'desescalada'. La política corresponde a los partidos", aseveró.

“Que nadie se quede atrás”

Ambos aprovecharon el 1 de Mayo para reiterar el mensaje de garantizar de que “nadie se quede atrás”, para lo que consideraron necesario alcanzar un Pacto de Comunidad para reducir el impacto de la crisis derivada de la pandemia. Un pacto donde, tanto Temprano como Andrés, coincidieron en que hay que “reforzar”, con una mejor financiación, los servicios públicos, sobre todo en sanidad, educación y servicios sociales, especialmente la ayuda a domicilio y la atención residencial de las personas mayores.

En este sentido consideraron que un Pacto de Comunidad no es incompatible con la falta de acuerdo a nivel nacional. “UGT defiende ambos pactos pero puede existir uno en la autonomía pero no en el Estado. Lo que está claro es que los ciudadanos demandan, día tras día, que se dejen las diferencias políticas a un lado, trabajar todos juntos y mirar por el bien por la sociedad para salir cuanto antes de esta crisis”, manifestó Faustino Temprano.

El responsable de CCOO aseguró que tanto el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, como el vicepresidente, Francisco Igea, tienen una responsabilidad "histórica" ante un escenario en que la economía se va a desplomar un diez por ciento y "llueve sobre mojado", porque en Castilla y León es "muy dependiente" del sector de la automoción y la agroalimentación. "Detrás de esta hecatombe económico y el desempleo, hay que reconstruir, por lo que es el momento de que estos dos responsables políticos del Gobierno de coalición de Castilla y León apuesten por una nueva Comunidad, que elimine los desequilibrios entre las provincias ricas y pobres, frene la sangría de la salida de jóvenes y poner solución a la despoblación", manifestó.

El líder de UGT apostó por aprovechar este Pacto de Comunidad para que exista una verdadera cohesión territorial y social entre las nueve provincias de Castilla y León. "Llevamos cerca de 40 años de autonomía, después de ser la última comunidad en aprobar su estatuto de autonomía, un tiempo en que aumentan las diferencias entre mayores, lo que genera el nacimiento de los populismos. Sería muy importante que todos los castellanos y leoneses nos sintiésemos orgullosos de la Comunidad", explicó.

Nuevo sistema fiscal

Temprano reclamó una revisión del sistema fiscal de la Comunidad y de España al recordar que los impuestos son clave para mantener el Estado del Bienestar y repercuta en beneficio de los ciudadanos. En ese sentido, apostó por un nuevo modelo tributario más justo y equitativo que el actual para que pague el que más tenga. Por su parte, el líder de Comisiones Obreras demandó un acuerdo o pacto de fiscalidad, "cuando toque" como, por ejemplo, a finales de año porque ahora se lucha contra el virus.

"Si hemos aprendido algo de esta crisis es que necesitamos un cambio de modelo económico y social, porque el que hemos tenido hasta ahora no nos ha valido", sentenció Temprano. Y ese modelo, a su juicio, pasa por un trabajo para todos y por potenciar el Estado del Bienestar, gracias a un aumento de los impuestos.

El secretario general de CCOO también se refirió al papel de la Unión Europea para proteger a los países más afectados por la pandemia del coronavirus. De ahí, que reclamara la necesidad de mutualizar la deuda, ya sea a través de los ‘coronabonos’ o la fórmula alcanzada en un primer momento, que pasa por la deuda perpetua para pagar los intereses pero no el abono del capital. “Hay que tratar que los países puedan salir adelante con fuerte inversión pública y que los inversores vean en Europa una garantía”, afirmó.