El secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, se ha reunido esta mañana con los responsables de los sindicatos médicos de la Comunidad (UGT, CCOO, Satse, CSIF, Cems, Symecal, Uscal y Sae) para analizar la situación actual en esta pandemia y escuchar sus inquietudes sobre el futuro al que se enfrenta el sistema sanitario de Castilla y León.

Y según desvelaba Tudanca todos ellos han coincidido en la necesidad de blindar cuanto antes la Sanidad pública para estar preparados en adelante frente a cualquier crisis sanitaria que se produzca como la actual, pero especialmente la Atención Primaria, y en el medio rural, ya que serán los médicos de familia los que van a tener un especial protagonismo en las siguientes fases de la desescalada. Igualmente, también consideran que se ha de realizar un cambio y rectificación por parte de la Junta del modelo residencial que apueste más por las plazas públicas y menos pro las privadas, y que en estos centros haya siempre un equipo de atención médica, que según el líder socialista es algo que el modelo residencial del PP y Ciudadanos quería suprimir.

Tudanca llamaba también al Gobierno de Fernández Mañueco a renovar a todos los médicos que ha contratado para hacer frente a esta pandemia, debido, decía, a que la mayoría de estas incorporaciones no han servido para reforzar lo que ya había sino para cubrir las bajas de profesionales sanitarios contagiados por la Covid-19, y también porque en los próximos meses van a seguir haciendo falta para volver a la normalidad en los hospitales y centros de salud y readaptar el aumento de consultas y pruebas diagnósticas y quirúrgicas que se ha registrado en la Comunidad por esta crisis sanitaria.

“Ya los necesitábamos antes de que comenzara la pandemia después de que el PP haya recortado en los últimos diez años más de 600 millones de euros en Sanidad, así que ahora aún más si cabe ya que aparte de la carga de trabajo que habrá, se van a seguir produciendo jubilaciones y necesitamos de más profesionales para garantizar la calidad asistencial del sistema y estar preparados en el futuro”, señalaba el líder de los socialistas, a la vez que apuntaba que estas renovaciones delos médicos contratados han de hacerse también garantizando sus derechos y con unas condiciones laborales dignas para darles estabilidad.

Criterios técnicos, no políticos en la desescalada

Por otra parte, y ante las críticas que están surgiendo entre muchos sectores de la sociedad acerca, por un lado, del plan de desescalada del Gobierno, y, por otro, de la apuesta de la Junta por las zonas básicas de salud, Tudanca se mostraba contundente al respecto, al asegurar que comparte la decisión “responsable” que ha tomado el Gobierno autonómico debido a la “mala” situación epidemiológica que presenta Castilla y León y a la falta de recursos en algunas provincias. “El pasar o no de una fase a otra no es ni debe ser un criterio político, como está haciendo Madrid para atacar al Gobierno de España, sino sanitario y técnico, y creo que la Junta está teniendo en cuenta esto último”, afirma el líder del partido del puño y la rosa en nuestra Comunidad, que no quiere entrar en batallas sobre si se debería apostar por otras pautas en el desconfinamiento, e insiste en que lo único que se pone de manifiesto a día de hoy es que Castilla y León está mal, que según parece será de las últimas en salir de esta situación y que con los datos en la mano “ha hecho lo único que podía hacer”.

Al hilo de esto, cargaba una vez más contra la actitud “irresponsable” del PP de Pablo Casado por no apoyar el estado de alarma y aseguraba que el Plan de desescalada del Gobierno no es el que está generando incertidumbre y confusión a las ciudadanos sino el “uso partidista” que los populares están haciendo los populares de esta pandemia y de la gestión de Sánchez.

Tudanca reivindicaba el esfuerzo del Gobierno de España para con Castilla y León, invirtiendo en un año más de 600 millones de euros en Sanidad, y ahora inyectando otros mil del fondo de 16.000 millones anunciados por Sánchez el fin de semana pasado y una cantidad aún por determinar de otros 3.000 millones de euros procedentes de los Fondos Feder sin ejecutar que se van a repartir entre las regiones de la España autonómica.

“Lo que está recibiendo la Comunidad es la mayor aportación en la historia de un Gobierno de España a Castilla y León”, destacaba Tudanca, mientras pedía a la Junta que “tome nota y haga algo útil en lugar de pedir y ejerza sus competencias en lugar de dedicarse a gestionar los recursos que llegan del estado o de Europa, que para eso ya tenemos a la Delegación del Gobierno”.

Treviño

Finalmente, sobre el acuerdo entre el PSOE y PNV por el que los nacionalistas vascos han apoyado la prórroga del estado de alarma al permitirles que el enclave burgalés de Treviño pueda hacer la desescalada con la provincia de Álava, Tudanca aseguraba que no hay que mezclar lo político con lo sanitario y se mostraba convencido de que en este acuerdo ha primado lo segundo y la búsqueda del bien de los vecinos de esos dos municipios (Condado de Treviño y la Puebla de Arganzón) situados en territorio alavés pero dependientes administrativamente de la provincia de Burgos y la Comunidad de Castilla y León. “Así es y así va a seguir siendo”, decía el secretario regional del PSOE, queriendo descartar así cualquier intención secesionista en esta medida, mientras insistía en que los políticos están para ayudar a la gente y no para crear más problemas, y que lo único que le preocupa de este tema es que la vecina localidad burgalesa de Miranda de Ebro, la provincia de Burgos y Castilla y León saldrán más tarde de esta crisis sanitaria.