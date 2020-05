Viesgo reafirma su apuesta por Castilla y León

Buenas noticias para Castilla y León. y es que en un momento como la actual, en el inicio de una desescalada de una pandemia que parece no tener fin y que sigue sin dar tregua a España, en general, y a esta Comunidad, en particular, con un horizonte en lo económico y social nada halagüeño, refrendado en las últimas cifras del paro y eso que se no se contabilizaban los ERTEs, al menos este viernes hay alguna noticia positiva que dar en lo económico y laboral.

Y esta buena nueva la da la compañía eléctrica Viesgo, el cuarto distribuidor de electricidad en España con una red de 31.300 kilómetros repartida por Cantabria, Galicia, Asturias y Castilla y León, ha aprobado su plan trianual de inversiones en el que nuestra Comunidad será prioritaria para esta multinacional con más de cien años de historia y trayectoria en este campo. De hecho, según informan fuentes de la eléctrica, Viesgo tiene previsto invertir 15 millones de euros en Castilla y León durante los próximos tres años con un proyecto encaminado a la mejora de la calidad y la seguridad en el suministro eléctrico y que tiene como finalidad también reactivar la economía de esta tierra, afectada como el resto de territorios por unas consecuencias económicas y laborales terribles por la Covid-19.

Un plan, que ha recibido el visto buena del Gobierno autonómico a través de la Consejería de Economía y Hacienda que dirige Carlos Fernández Carriedo, que prevé invertir 4,4 millones el primer año, 5,5 el segundo y 5,3 millones el tercero.

"Estas inversiones forman parte del plan de la compañía para ser más resiliente y, a través del incremento de la digitalización de la actividad y de sus redes inteligentes, lograr ser más eficientes garantizando la calidad de suministro a sus clientes”, destaca el presidente de Viesgo, Miguel Antoñanzas, convencido de que en los próximos años el plan de inversiones de Viesgo será clave en la reactivación de la actividad económica de Castilla y León.

La compañía reforzará la inversión en redes de distribución aportando a tal fin 10,9 millones de euros, con iniciativas como la modernización integral de la subestación de Aguilar 30 kV, destinada a mejorar el suministro en el norte de la provincia de Palencia, o el incremento en la potencia de transformación 30/12 kV en las subestaciones de Cervera de Pisuerga y Osorno, en Palencia, y Melgar de Fernamental, en Burgos, mediante la dotación de segundos transformadores.

Asimismo, la eléctrica invertir 2,8 millones de euros en la automatización de la red de media tensión y en equipos de control y telesupervisión avanzada, así como otros 600.000 euros en sistemas informáticos de última generación.

Con este proyecto, Viesgo demuestra su compromiso con Castilla y León pero también que está preparada para hacer frente a la actual situación de pandemia, garantizando el suministro y dando su servicio esencial sin que ningún proceso se haya visto afectado.