Hoy es San Pedro Regalado patrón de Valladolid. En estos días Valladolid tendría que estar celebrando la 35 Feria Internacional del Disco de Valladolid-Castilla y León encuadrada en las Fiestas Patronales de San Pedro Regalado y en el marco incomparable de la Plaza de Portugalete junto a la Catedral en pleno corazón de la ciudad.

La Feria Internacional del Disco de Valladolid-Castilla y León es la más antigua de España en cuanto a ediciones se refiere y es una de las más importantes del calendario nacional y europeo.

Este hecho queda contrastado con la presencia de expositores especializados procedentes de distintos países: Reino Unido, Holanda, Francia o Canadá así como también de Comunidades Autónomas como: País Vasco, Cataluña, Comunidad de Madrid, Cantabria, Principado de Asturias o Andalucía y por supuesto Castilla y León. Expositores que ponen a disposición de los visitantes miles de productos de coleccionismo musical en todos los estilos y formatos, siendo el vinilo el más demando, así como objetos de mercadotecnia y bibliografía musical.

Por otra parte son miles los aficionados, mitómanos, curiosos y público en general que se acercan a la feria para rebuscar entre miles de referencias fonográficas y encontrar sus discos preferidos. Visitantes procedentes de Valladolid, Castilla y León y otras Comunidades Autónomas.

Quisiera destacar la importancia cultural y social de un acontecimiento de estas características. Una Feria del Disco es mucho más que un espacio en dónde poder encontrar tus discos favoritos. Es un certamen cultural de primer nivel ya que el coleccionismo musical es parte esencial del bagaje cultural, en las últimas décadas, de cualquier sociedad. De hecho la historia musical de cada territorio, de cada país, es un reflejo de su evolución general como sociedad, es más la música en muchas ocasiones ha ido por delante de estos acontecimientos relevantes desde una óptica histórica.

Pero además de lo comentado anteriormente el coleccionismo musical fomenta conocimientos culturales como: la historia ¿Por qué una canción se realizó en un momento determinado? la geografía ¿De dónde es el grupo que nos interesa? Por supuesto los idiomas, queremos entender las letras de las canciones que no están escritas en nuestra lengua materna y también la tecnología conociendo la evolución de los aparatos en los que se ha escuchado la música a lo largo de la historia.

Por todo ello el coleccionismo musical resulta tan atractivo y rompe barreras geográficas, generacionales y culturales. De ahí mi insistencia cuando hablo en determinados foros en animar a llevar a los más pequeños a este tipo de eventos culturales. Es más pienso que el coleccionismo musical por todo lo que implica debería de formar parte, de alguna forma, de la formación académica o al menos de las actividades culturales de los centros de enseñanza por todo lo expuesto anteriormente.

Por los demás comentaros que la Feria Internacional del Disco de Valladolid-Castilla y León, al igual que la mayoría de actividades previstas para las festividades de San Pedro Regalado, no podrá celebrarse en las fechas habituales debido a la crisis sanitaria del Covid-19.

En este sentido, tenemos buenas noticias y queremos informaros que tras conversaciones mantenidas con responsables de cultura del Ayuntamiento de Valladolid, a quien queremos agradecer el apoyo al certamen, que la Feria Internacional del Disco de Valladolid-Castilla y León no se suspende sino que se aplaza a septiembre, si las condiciones sanitarias lo permiten.

Hoy es un día importante para la cuidad de Valladolid que tenemos que disfrutar de una forma diferente, la tormenta amainara y en breve podremos volver compartir eventos y festividades como nos gusta hacerlo.

Mucho, mucho ánimo y Feliz SAN PEDRO REGALADO.

Little Richard , el irredento de un sonido irreverente

Por otra parte, hace unos días, concretamente el 9 de mayo, fallecía a los 87 años edad Little Richard. Sin duda uno de los iconos del ROCK & ROLL y de la música. Podría haber sido considerado el Rey del Rock si bien su trayectoria musical desborda todo encorsetamiento en un solo estilo pues no haría justicia a su eclecticismo virtuoso.

Little Richard tuvo en su contra ser pionero de un sonido que en sus orígenes era considerado como signo de rebeldía de una juventud inadaptada, aunque ahora forme parte imprescindible de nuestra historia musical y cultural. Ser negro, en una época de plena reivindicación contra la segregación racial en Estados Unidos, y homosexual no favoreció en absoluto su carrera artistita. Él supo sobreponerse a todas estas circunstancias y convertirse en un referente cuyo estilo musical superaba cualquier etiqueta y cuya influencia es evidente en grupos imprescindibles de la historia musical como los mismísimos The Beatles o Creedence Cleawater Revival. Su legado es patente en estilos musicales muy posteriores como el GLAM ROCK o el PUNK.

Hemos dicho adiós a uno de los más grandes de la historia musical, pero sus acordes seguirán sonando desde lejanas constelaciones