La Diputación de Soria destinará 12,5 millones a hacer frente al Covid-19

El primer pleno telemático de la Diputación de Soria aprobó con 13 votos a favor y 12 abstenciones -Grupo Socialista- la modificación del Presupuesto 2020 valorada en 12, 5 millones, que permitirá hacer frente en una primera fase a la crisis generada por el Covid-19.

La modificación contempla partidas de ayuda especialmente a pequeñas y medianas empresas y autónomos, en el ámbito social, un Plan de Empleo (800.000 euros) con las que se pretende actuar de emergencia sin perder de vista que habrá una segunda fase en función de las necesidades que vayan surgiendo.

El presidente de la institución provincial soriana, Benito Serrano, señaló que este es un primer plan de emergencia para actuar en una primera fase, y recordó que ninguna institución de España han puesto encima de la mesa en una primera oleada el 23,1 por ciento del presupuesto en ayudas directas dejando un remanente importante para una etapa posterior a corto y medio plazo en función, según las necesidades, y con el objetivo de llegar hasta un 57,8 por ciento si la situación se agravase posteriormente.

La oposición se abstuvo por cuanto consideran que las partidas no están equilibradas en la medida que a su juicio debieran estarlo. El portavoz del Grupo de Diputados Socialistas, Luis Rey, desgranó las prioridades de unos y otros que han motivado que su voto no sea positivo.

En este sentido, afirmó que, en un principio, habían llegado a un acuerdo de dedicar tres millones de euros para potenciar la ayuda social; cuatro, a pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos y más de cinco a ayudar a los ayuntamiento, una cifra que se ha reducido a 800.000 euros. “En esta modificación ustedes plantean una rebaja para servicios sociales; seis o siete para autónomos y pymes”, denunció.

Los socialistas critican especialmente que no haya mayor cuantía para los planes de empleo de los ayuntamientos y también lamentan que no haya habido acuerdo con la capital porque a su juicio las partidas que se proponían no se ajustaban a la realidad presupuestaria del Consistorio.

“Tengo la sensación de que ustedes quieren romper el acuerdo con el Ayuntamiento de Soria, que quiere participar en la medida de sus posibilidades”, subrayó.

El tripartito que gobierna la Diputación soriana, formada por el PP, Cs y la Plataforma por el Pueblo Soriano, lamentó que no vaya de la mano en un plan de emergencia como éste y acusaron al Grupo Socialista de intentar imponer sus propuestas. “Ustedes llaman negociar a acatar su programa”, espetó en el trascurso de la sesión plenaria el presidente de la Diputación.

El portavoz de Ciudadanos, Saturnino de Gregorio, recordó que el mejor Plan de Empleo es salvar a las pymes y a los autónomos “de cerrar la persiana”, de ahí que sea la cuantía más abultada. En este aspecto, destacó que “lo más importante de Soria es mantener el tejido productivo y empresarial de la provincia, que crea empleo estable.

El portavoz de la Plataforma, Antonio Pardo, también lamentó la falta de acuerdo, y pidió no entrar en discusiones en estos momentos de crisis. "La Diputación no puede embarrarse en discusiones bizantinas sobre quita de aquí y ponlo en el otro lado”, añadió.

El pleno finalizó con una declaración institucional aprobada por unanimidad en recuerdo a las víctimas del covid-19 y de condolencias a sus familiares.