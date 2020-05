Después de 19 meses la escuela de pilotos FlyBy ya no puede esperar más a León y estudia otras posibilidades para instalar la segunda base, que “en estos momentos es fundamental para nuestro proyecto”. Así lo avanza a LA RAZÓN el gerente de la compañía, Alex Álvarez, quien da por perdido situarse en León, ya que “parece que no nos quieren, porque si alguien te quiere lo demuestra con hechos y no sólo con palabras, y por el momento no han movido ni un dedo".

En este sentido, indica que este lunes esperan una respuesta por parte de León, que "entendemos que no será positiva, porque lo que no han solucionado en casi dos años no lo van a hacer en una semana”. Y es que FlyBy no puede esperar más, ya que el viernes anunciará la ubicación de la segunda base -la otra se encuentra en Burgos- en la que pretende acoger a “medio centenar de alumnos de una escuela portuguesa que ha cerrado por el coronavirus, y a los que tenemos que ofrecer una alternativa”.

Alex Álvarez asegura que “es una decisión muy difícil”, ya que “desde que llegamos a León en el año 2015 nos hemos encontrado muy a gusto”, por lo que “nuestro empeño era quedarnos en el aeropuerto leonés” pero la inacción de los políticos parece que va a dar al traste con un proyecto tan importante para León, ya que FlyBy tenía previsto asentar una base de la academia de formación aérea de pilotos civiles, así como una escuela de mecánicos.

El gerente de la compañía reitera a este periódico que “no es un capricho” y sí una necesidad para continuar con este proyecto. En este sentido, explica que el próximo 1 de julio tienen que comenzar a operar, por lo que entre el mes en que se tarda en dar los permisos, sólo “nos quedan dos semanas para trabajar en la ubicación que elijamos, algo que supone mucha presión para nosotros. Por esto no podemos esperar más”, reitera.

Sobre la futura base, Alex Álvarez indica que una vez conozcan este lunes la postura de León, que “seguro que será negativa”, finalizaremos las negociaciones con otras instalaciones. Al respecto, no quiere avanzar nada, ya que será el viernes cuando lo anuncien, pero señala que puede ser en Castilla y León o en otra ciudad española como Huesca, Logroño o Castellón, entre otras.

Lo que sí que tiene claro el gerente de FlyBy es que “vamos a continuar o incluso aumentar la colaboración con Burgos, lugar que nos han ofrecido todo el cariño del mundo y en donde estamos encantados”. Es más, Alex Alvarez asegura que después de anunciar la decisión de León “llamé al alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, para tranquilizarlo y confirmarle que seguiremos en Burgos”. Lo único que la compañía necesita una segunda base, que “entendíamos que el sitio ideal es León, pero parece que no nos quieren”, por lo que “nos iremos a otro lugar para complementar la base burgalesa”.