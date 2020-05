Los hosteleros de Castilla y León, con ganas del cambio de fase para recuperar la confianza de los clientes

Si hay unos sectores que están esperando a la llegada de la fase 1 en Castilla y León como agua de mayo son la hostelería y el turismo, que se preparan ya para cumplir con la normativa y las medidas de distanciamiento e higiene impuestas por las autoridades sanitarias de cara a su reapertura, si todo va bien, el próximo lunes, 25 de mayo.

Por ello, la Confederación de Hostelería y Turismo de la Comunidad se ha sumado a un proyecto de Hostelería España que acredita a los establecimientos que cumplen con los requisitos de seguridad y confianza frente a la Covid-19.

En este sentido, el presidente de la Confederación, Ángel Blasco, asegura a LA RAZÓN que “lo único válido para que haya un criterio común en este aspecto es que lo marque el Ministerio de Sanidad, en relación con los geles hidroalcohólicos, pantallas y mascarillas” ya que están llegando a estos sectores productos considerados adecuados que, "tras comprobar la etiqueta, resulta que no lo son”.

Por ello, ante la “explosión de sellos de calidad y garantía”, desde la Confederación apuestan por el de Hostelería España, una “entidad con muy buena trayectoria y unos contenidos muy profesionales realizados por expertos”. Además, aconsejan esperar antes de hacer inversiones muy elevadas cuya efectividad se desconoce, “como las máquinas de ozono”, detalla Blasco.

No obstante, considera que “en la nueva normalidad lo importante va a ser la confianza de los clientes y esa no la da ningún sello, sino que se transmite día a día”, por lo que no ve como una urgencia que los establecimientos cuenten con estos marchamos, “sino poder pasar a la fase 1 y ganarnos de nuevo la tranquilidad del usuario, que se sienta seguro”.

Así, la organización castellano y leonesa se une a la iniciativa de Hostelería España, que ha lanzado el “Sistema integral para la preparación de bares y restaurantes”, un proyecto para acreditar los locales que ofrecen una “hostelería segura” frente a la Covid-19 y dotarles de un pack de servicios y productos que les permitan cumplir y hacer un seguimiento de los requisitos que vayan surgiendo.

Para la obtención de esta acreditación, dirigida a los más de 300.000 locales de hostelería que existen en España, -de los que 32.000 se encuentran en Castilla y León, con casi 80.000 empleados-, según apunta Blasco, será necesario, entre otros requisitos, completar una formación específica respecto a las medidas para prevenir el contagio establecidas en coordinación con el Instituto para la Calidad Turística Española.

Además, los establecimientos que lo soliciten deberán firmar una declaración responsable de compromiso con el cumplimiento de los requisitos de limpieza, salud e higiene necesarios para una “hostelería segura” que permita aportar confianza a trabajadores y clientes desde que entran en el local hasta que salen del mismo.

Así, esta herramienta ofrece un manual de medidas para empresa y empleados; un distintivo de “Hostelería Segura” que acredita que la compañía está adaptada a la legislación que permite su apertura durante la crisis del Covid-19; un listado de comprobaciones sobre la empresa y el empleado; cartelería y señalizaciones para las zonas de trabajo, de clientes y zonas comunes; acceso a la plataforma y actualización de normativa referente al coronavirus y acceso a plataformas de comercialización y ofertas para el establecimiento.

La solicitud y trámites para acceder a este sistema integral ha de gestionarse a través de la Asociación de Hostelería local o provincial, siendo gratis para los asociados con hasta cinco trabajadores y con un coste de 295 euros más IVA para el resto.