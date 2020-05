El coronavirus en Castilla y León: minuto a minuto

Martes 19 de mayo

10:20 La asociación animalista Libera! reclama al Ayuntamiento de Valladolid la convocatoria de la Mesa de Protección Animal

La asociación animalista Libera! ha reclamado al Ayuntamiento de Valladolid la convocatoria de la Mesa de Protección Animal, un organismo que, según este colectivo, nació con la vocación de ser “herramienta pública de control, garantía y participación ciudadana de la protección animal en Valladolid” y que no se ha convocado desde hace más de un año, a pesar de que incialmente se estableció una periodicidad bimensual para las reuniones. Libera!, en un comunicado recogido por Ical, estiman, que a dos meses después de la declaración del estado de alarma, “se hace necesaria y urgente la convocatoria de la Mesa de Protección por videoconferencia para plantear medidas de protección animal ante la desescalada, y así volver a una nueva normalidad” de una manera más participativa, transparente y ética”.

09:51 El seguro inicia el pago de prestaciones a los sanitarios afectados por la covid-19

El sector asegurador español ha iniciado el pago de las prestaciones del fondo solidario de 38 millones de euros anunciado el pasado 7 de abril destinado a los profesionales sanitarios que han sido hospitalizados y a los familiares de los que han fallecido a causa del coronavirus. El capital asegurado en caso de fallecimiento por causa directa del Covid-19 asciende a 30.000 euros por persona, que percibirán sus beneficiarios.El subsidio de hospitalización, por su parte, asciende a 100 euros diarios que se pagarán a los sanitarios ingresados, siempre que su estancia hospitalaria supere los tres días y hasta un máximo de dos semanas, lo que significa que los pagos oscilarán entre los 400 y los 1.400 euros por persona.

09:42 Vox reclama el derecho de los castellanos y leoneses a manifestarse el sábado en las capitales de provincia de la Comunidad

Malestar en Vox por el rechazo por parte de las Subdelegaciones de Gobierno de Castilla y León a la celebración de las manifestaciones en coche convocadas en todas las capitales de provincia este sábado 23 de mayo por motivos de salud pública. Los representantes de VOX de Castilla y León en el Congreso de los Diputados Pablo Sáez (Valladolid); Georgina Trías (Ávila); Pablo J. Liste (León); Víctor González (Salamanca); Rodrigo Jiménez (Segovia); y Pedro Jesús Requejo (Zamora), y el Procurador en las Cortes de Castilla y León, Jesús García-Conde, reclaman el derecho de los castellanoleoneses a manifestarse. "Las prohibiciones -denuncian desde la formación- carecen de sentido teniendo en cuenta que se trata de protestas en forma de caravana de vehículos, donde los ocupantes tienen que mantener forzosamente las distancias de seguridad con los viandantes y el resto de los manifestantes sin posibilidad de contacto y están protegidos por la cabina del propio vehículo y mascarillas con las que VOX pide que se cubran. VOX ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León todas las prohibiciones y está a la espera de las resoluciones, en otras regiones ya ha habido comunicaciones de Subdelegaciones del Gobierno sin objeciones o silencios administrativos. Y si la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León no fuera favorable, la acataría y cumpliría como siempre ha hecho.

Martes 19 de mayo, recordar:

1⃣El estado de alarma no puede restringir los derechos constitucionales de reunión y manifestación (art. 21 CE)

2⃣ Los castellano leoneses no somos ciudadanos de 2ª categoría

Confío que el TSJCL autorice la manifestación del día 23 @VOXValladolid — @PabloSaezAM (@PabloSaezAM) May 19, 2020

09:40 La Policía Local de León interpone 13 propuestas de sanción por incumplimientos del Estado de Alarma

La Policía Local del Ayuntamiento de León interpuso durante la jornada de ayer, lunes, un total de 13 propuestas de sanción por incumplimientos del Estado de Alarma decretado por el Gobierno de España para contener el coronavirus. Del total de denuncias, seis se produjeron por salir a la calle fuera de la franja horaria correspondiente, tres por exceso grupal y por no guardar la distancia de seguridad, tres por desplazamientos personales en vehículos sin justificación y una por realizar actividades no permitidas en establecimientos comerciales. En el amplio operativo desplegado, los agentes identificaron a 168 personas y controlaron un total de 132 vehículos y a sus ocupantes.

09:35 Castilla y León contará con 7,43 millones de fondos contra violencia machista

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este martes el reparto entre las comunidades autónomas de los 100 millones de euros de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género correspondientes a 2020, de los que 7,43 millones corresponderán a Castilla y León. En el reparto de los 100 millones de euros se han tenido en cuenta la distribución de las mujeres por el territorio, mayores de 65 años, con trabajo temporal o paradas, con discapacidad, número de extranjeras y población rural.

09:30 La Junta convoca 1,2 millones de euros en subvenciones para equipos de protección

La Consejería de Empleo e Industria ha convocado subvenciones por un importe de 1,2 millones de euros para adquirir equipos de protección individual frente a riesgos biológicos, asistencia externa para labores de desinfección de los equipos, instalaciones y personas. La convocatoria, publicada este martes en el BOCYL, se centra “exclusivamente” en respuesta a la situación de contingencia, y la asistencia de un servicio de prevención ajeno para la evaluación de los puestos de trabajo que puedan ser población de riesgo frente al COVID-19. El importe individual de la subvención será del 80 % del gasto aprobado, con un máximo de 2.000 euros por empresa. Las solicitudes deben cursarse a través de la sede electrónica de la Junta. Los beneficiarios serán las personas, físicas o jurídicas, privadas con ánimo de lucro, agrupaciones de ambas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado. El plazo de presentación de solicitudes abarca desde el día siguiente a la publicación hasta el 30 de septiembre de 2020.

09.15 El oficio artesano trata de reactivarse poniendo en valor su conocimiento y saber hacer así como importancia en la Comunidad

La Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (Foacal) ha elaborado un vídeo de promoción del trabajo de sus asociados bajo el lema ‘Artesanía de Castilla y León, de mí, para ti’ para intentar reactivar las ventas de un sector que también sufre los efectos de la crisis del COVID-19. En el vídeo se destaca el conocimiento y el saber hacer de un sector muy ligado a la Comunidad.

09:05 USCAL lamenta el “silencio” de la Consejería de Sanidad a su ofrecimiento de colaboración en la crisis de la Covid-19

La Unión Sindical de Castilla y León (USCAL) ha lamentado el silencio de la Consejería de Sanidad a su ofrecimiento de colaboración para hacer frente a la crisis de la COVID-19, a la vez que critica que los servicios oficiales de salud pública de la Comunidad se han mantenido en servicios mínimos desde la declaración del estado de alarma, a pesar de que el sistema asistencia estuvo al borde del colapso. USCAL, en un comunicado de prensa recogido por Ical, lamenta que se sigan infrautilizando los “los excelentes servicios oficiales de Salud Pública con los que cuenta Castilla y León, cuando deberían haber estado plenamente operativos desarrollando las funciones que le son propias y las colaboraciones que hubieran sido necesarias para evitar los contagios

Resumen 18/05/2020

El lunes 18 de mayo deja el avance a fase 1 de otras 42 zonas básicas de salud de la Comunidad que, sumadas a las 26 que ya estaban allí la semana anterior, suman 68 con una población beneficiada de unas 280.000 personas, el 11 por ciento de la Comunidad. Un porcentaje escaso que denota la apuesta prudente y responsable de la Junta, aunque entre estos lugares “privilegiados” y limpios de la Covid-19 se encuentra toda la comarca leonesa de El Bierzo con Ponferrada a la cabeza, el municipio que no es capital de provincia más numeroso de Castilla y León, con más de 65.000 habitantes censados. Algo que se notaba bastante ayer en las calles, con mucha gente paseando y haciendo una vida más o menos “normal” a la que había antes de la pandemia, y con terrazas repletas, como se lustra en esta información resumen.

Por otra parte, en lo sanitario, el primer día de esta semana deja datos positivos un día más que invitan al optimismo y a que toda la Región pueda avanzar de fase el próximo lunes como anunció Fernández Mañueco aunque no le ha gustado nada este hecho a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que según decía ayer “no se siente cómoda” con este tipo de declaraciones. Castilla y León detecta 42 nuevos casos confirmados por PCR, de los que 29 han tenido síntomas en los últimos 14 días, lo que deja en 18.512 los castellanos y leoneses afectados que han sido detectados por el test molecular. La ocupación de las UCI extendidas es del 41 por ciento, y del 100 por cien de las estructurales, lo que supone que las 166 camas iniciales que tenían los hospitales de la Comunidad están llenas. Además, a día de hoy son 424 los enfermos con coronavirus hospitalizados, 337 en planta. Por otro lado, los fallecidos en hospitales han sido siete más, hasta los 1.960, a los que hay que sumar los 673 decesos en residencias con coronavirus confirmado, tres más que ayer, y los 1.097 muertos en centros residenciales con síntomas compatibles, uno más en las últimas 24 horas. Las altas son 7.842, once más que ayer, y las pruebas realizadas han superado las 300.000.

Además, la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, al que asisten el ministro Salvador Illa y los consejeros del ramo, entre ellos la de Castilla y León, Verónica Casado, deja el acuerdo entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas de ampliar el uso de mascarillas que será obligatorio, como hasta ahora, en el transporte público, pero también en espacios cerrados y en la vía pública si no es posible garantizar la distancia mínima de seguridad de dos metros.

En servicios sociales, el lunes deja también el anuncio por parte de la consejera de Familia e Igualdad, Isabel Blanco, del Plan para la desesacalada para el regreso a la normalidad poco a poco en las residencias de mayores y personas con discapacidad sin casos en dos etapas, con un intervalo entre ellas de una semana para que se pueda hacer un seguimiento y una vigilancia que determine si se puede avanzar de fase o no, y en las que decidirán los directores. En la primera, se permitiría las salidas de entre 30 minutos y una hora de los residentes al exterior pero dentro del propio centro. O lo que es lo mismo, en patios internos o jardines. El objetivo es que puedan dar paseos al aire libre con supervisión en el caso de aquellos usuarios con más problemas de movilidad. Y en la segunda fase se reanudarían las actividades habituales de la residencia en las que sea más complicado mantener la distancia de seguridad, como es el servicio de peluquería o podología o las clases de estimulación cognitiva o los comedores en planta. Todas estas actividades se harían con un respeto escrupuloso de las medidas de prevención y seguridad.

En cuanto a las visitas, los centros para personas con discapacidad podrán recibir visitas cuando se encuentren en fase dos del Plan previsto por el Gobierno de España, mientras que en el caso de las residencias de mayores, los familiares o amigos no podrán hacerlo hasta la fase tres.

Y en lo político, el líder de los socialistas, Luis Tudanca, avisa al presidente de la Junta que no permitirá que se avance de fase por criterios políticos y económicos dejando a un lado la apuesta por las causas epidemiológicas y sanitarias, recuerda que la situación de Castilla y León en la evolución del virus es de las “peores” de España y pide al Gobierno autonómico que se aclare “porque no se puede estar en misa y repicando". Asimismo, advierte de que no se puede jugar con el “miedo” de la gente, afirma que es “falsa” la dicotomía de salud o economía “porque no habrá recuperación económica si no ganamos al virus antes.