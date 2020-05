Llueve sobre mojado en la siempre complicada arena política de este país. La irrupción de Vox como tercera fuerza política de España y su presencia en ayuntamientos y parlamentos autonómicos, así como su creciente protagonismo parlamentario, su activismo en redes sociales y su movilización en las calles, está creando incomodidad en el Gobierno de España principalmente, pero también en otros grupos.

La formación que lidera Santiago Abascal está promoviendo manifestaciones para este sábado 23 de mayo en toda España en forma de caravana de vehículos, entre las que se incluyen todas las capitales de provincia de Castilla y León, para denunciar la gestión del Gobierno de España en esta crisis sanitaria, que ya vislumbra también otra económica y social. Protestas que se han prohibido en Cataluña y también en Castilla y León, lo que ha producido sorpresa entre los diputados de Vox en esta Comunidad, que han presentado los correspondientes recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) -que deberá resolver entre mañana y el jueves como muy tarde-, reclamando que les permitan celebrar estas manifestaciones en coche porque están ejerciendo el derecho a manifestarse que recoge el artículo 21 de la Constitución y porque, además, se van a respetar las medidas de seguridad pertinentes y establecidas en virtud de la situación actual. Es decir, los ocupantes mantendrán forzosamente las distancias de seguridad con los viandantes y el resto de los manifestantes sin posibilidad de contacto. Del mismo modo, desde Vox afirman que están protegidos por la cabina del propio vehículo y por las mascarillas con las que la formación verde pide que se cubran todos los que salgan a protestar.

“La verdad es que no esperábamos que nos prohibieran manifestarnos en ningún punto de España, salvo en Cataluña, debido al Gobierno que allí tienen, sobre todo por el cuidado y la forma en la que hemos planteado estas protestas, guardando distancia y sin riesgo, y aprovechando el derecho que nos otorga la Constitución", señala a LA RAZÓN Pablo Sáez, diputado de Vox en el Congreso por Valladolid, asombrado por que en Castilla y León “se nos niegue este derecho”.

Sáez es consciente de que el rechazo procede de las subdelegaciones del Gobierno, pero avanza a este periódico que estas han contado con la “inesperada” e “inestimable” colaboración de la Consejería de Sanidad mediante un informe que han trasladado desaconsejando la celebración de estas manifestaciones “que no existe en ninguna otra Comunidad Autónoma”, denuncia. Por ello, el parlamentario considera que con esta decisión se está tratando a los castellanos y leoneses como ciudadanos de Segunda. “Creo que es algo que ningún habitante de esta tierra debería admitirlo”, apunta, a la vez que recuerda que en otros territorios donde gobiernan PP y Cs “no han puesto problemas”. “La prohibición -insiste- viene de las subdelegaciones del Gobierno, pero ha habido colaboración de la Consejería de Sanidad”.

En este sentido, Sáez tiene claro que la intención que hay es la de taparles la boca y afirma que lo que más le llama la atención es leer comentarios de otros partidos sobre “que tenemos que hacer propuestas cuando somos, con más de dos mil iniciativas parlamentarias, los que más acciones hemos presentado desde el inicio de la crisis sanitaria”. “Incluso antes de la pandemia, en enero, ya las presentamos sobre control de fronteras de ciudadanos que venían de zonas de contagio”, recuerda este parlamentario que forma parte del grupo de trabajo de políticas sociales del Congreso de los Diputados, quien pone en valor también que en la Comisión de reconstrucción puesta en marcha en la Cámara Baja, Vox ha presentado cerca de 99 peticiones de comparecencia y 88 solicitudes de informe, “cinco veces más que PP y PSOE juntos”.

Pese a todo, asegura que si la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León no fuera favorable, “Vox la acataría y cumpliría como siempre ha hecho”.

“Vox no está detrás de las caceroladas.”

Preguntado por las declaraciones de este lunes del secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudnaca, en las que culpaba a la “extrema derecha”, en referencia a Vox aunque no les nombraba, de estar detrás de las caceroladas y protestas callejeras contra la gestión del Gobierno de España en esta pandemia, y, por ende, de poner en peligro la salud de los ciudadanos, Pablo Sáez negaba la mayor y aseguraba, contundente, que Vox “no está detrás de estas movilizaciones”.

“Las únicas concentraciones que está promoviendo Vox son las de este sábado en coches y cumpliendo todos los parámetros de seguridad que se requieren”, afirma el diputado nacional por Valladolid, que asegura no entender qué miedo tiene la izquierda de que la gente use su propia libertad para expresar su opinión. “El PSOE y Tudanca deberían explicar por qué tienen miedo a que los ciudadanos protesten con libertad, porque la gente es libre de manifestarse si lo hace de forma responsable y con seguridad”, insiste.

Pero dicho esto, Sáez asegura que el creciente malestar existente entre la sociedad española contra el Gobierno es “indudable”, dice, “porque están siendo negligentes tanto en la prevención de la pandemia como después en su gestión sanitaria”. “España es de los países del mundo con más muertos por millón de habitantes y con más sanitarios contagiados y fallecidos también; la gestión no está siendo nada buena y, además, ahora nos espera una brutal crisis económica ante la que se han de tomar medidas importantes que hagan recuperar la iniciativa empresarial, el Gobierno no sólo no esta teniendo acierto sino que está llegando tarde para mantener el tejido productivo y el empleo”, lamenta.

Prevención, control y seguimiento en la desescalada

Por otra parte, este periódico pregunta al parlamentario por su opinión acerca del anuncio que hacía el pasado domingo el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de que el próximo lunes toda Castilla y León avanzará a la Fase 1. Una decisión que ha levantado ampollas en el propio Gobierno de coalición, donde la mitad de Ciudadanos no comparte esta medida, así como críticas y dudas en la oposición socialista.

Al respecto, Pablo Sáez asegura que ante cualquier tipo de desescalada que se realice, lo más importante es tener parámetros comparables que se puedan seguir y evaluar, y que este progresivo desconfinamiento venga acompañado de criterios médicos y técnicos sobre todo, pero también públicos y cuantificables para que se informe a la gente.

El diputado insiste en que se ha de contar igualmente con unos criterios claros, basados científicamente y con un seguimiento adecuado, pero también que haya suficientes equipos de protección individual, los conocidos como EPIs, y que se realicen test masivos así como un control y vigilancia exahustivas a los contagiados. “Prevención, control y seguimiento es la clave para nuestra formación, y entendemos que estas cuestiones deben estar en el plan de desescalada que maneje la Junta de Castilla y León”, afirma.

Sobre la prórroga del estado de alarma durante un mes como plantea el Gobierno y que se debatirá y votará mañana en la Cámara Baja, Sáez dice desconocer que harán otros partidos y si saldrá adelante con el apoyo de los socios de Gobierno de Sánchez, ante la negativa anunciada por el PP y la posible de Ciudadanos, pero sí que avanza que Vox votará en contra, como ha hecho en las anteriores ocasiones, apelando a sus propuestas ya presentadas. Entre ellas, el plan de reconstrucción con diez medidas en el que, de una “forma generosa”, afirma el parlamentario por Valladolid, demandan la salida de Sánchez y su equipo y la puesta en marcha de un Gobierno de emergencia nacional formado por técnicos y por los mejores de España, para atajar la crisis sanitaria y la económica y social que se avecina.

Finalmente, cuestionado sobre la posible participación de Vox en el gran pacto de Comunidad por la reconstrucción, que ya cuenta con un principio de acuerdo entre PP y PSOE, el diputado asegura que habrá que esperar a ver en qué términos se plantea dicho acuerdo antes de tomar una decisión de si Vox lo apoyaría o no, pero recuerda que a nivel nacional ya participan en la Comisión de la Reconstrucción creada en el Congreso de los Diputados, “que es el lugar en el que hay que hablar, donde reside la soberanía", señala, y en la que, recuerda, “somos los más activos”.