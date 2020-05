La palabra víctima protagoniza el estreno del servicio de atención a los que sufran abusos en Valladolid

La palabra víctima protagonizaba esta semana el estreno del recién creado servicio de atención a las víctimas de abusos en el Arzobispado de Valladolid, formado por un equipo multidisciplinar para los próximos tres años que cuenta con psicólogos, terapeutas de familia, abogados, profesores de Universidad y sacerdotes, y del que sobresale también el juez y ex presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid, Feliciano Trebolle.

Una iniciativa con que el Arzobispado de Valladolid da cumplimiento con los dispuesto por el Papa Francisco en el Motu proprio “Vox estis lux mundi”, de hace poco más de un año, que daba de plazo hasta finales de este mes para su constitución, y que cuenta con las orientaciones de la Conferencia Episcopal Española y la forma de aplicación acordada en el encuentro de obispos de Castilla y León en Villagarcía de Campos del pasado 10 de marzo.

“Queremos apoyar, ayudar, dar información, asesorar, acompañar a la víctima y sus familiares además de trabajar en la prevención y ser un cauce para el reconocimiento, el amparo, la protección ante este tipo de abusos”, asegura el magistrado vallisoletano a LA RAZÓN, respecto de este servicio que se ponía en marcha este lunes de la mano del cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, y del obispo auxiliar, Luis Argüello, coincidiendo con la festividad de San Felipe Neri, sacerdote al servicio de niños y jóvenes.

De este primer encuentro, que servía de puesta de largo y de intercambio de algunos puntos de vista e ideas de actuación y gestión futuras, Trebolle se queda con la importancia que se la he dado en él a la palabra víctima. “Es la que sobrevuela en todo momento y es la que predominará y estará siempre presente en nuestra actuación aunque lo deseable es que no se produzca ninguna”, apunta el ex presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid, quien avanza que el objetivo es que este grupo se reúna periódicamente cada quince días más o menos.

Este servicio, que aún no ha recibido ninguna petición de asistencia, según informan fuentes del Arzobispado de Valladolid, está destinado a facilitar la recepción de información sobre actos relacionados con posibles abusos sexuales realizados por clérigos, miembros de institutos de vida consagrada o sociedades de vida apostólica, que pudieran llegar a ser constitutivos de delitos, para que sea tratada en tiempo y forma de acuerdo con la disciplina civil y canónica.

Desde el servicio se abrirán itinerarios gratuitos que comenzarán con la escucha de la presunta víctima o de terceros y que, en función de cada caso, incluirán una orientación jurídica y procesal, pero también un acompañamiento terapéutico y espiritual. Se podrán proponer asimismo a la autoridad eclesiástica todo tipo de acciones formativas o de sensibilización encaminadas a hacer de la Iglesia un lugar acogedor, sano, sanante y seguro para todos y, especialmente, para los menores y las personas vulnerables.

Junto a Trebolle, forman parte de este equipo -que no tiene una jerarquía y tiene pendiente elegir a su portavoz-, Antonio Rodríguez, abogado y secretario de la Asociación Castellano y Leonesa para la Defensa de la Infancia y Juventud (REA); Diego Velicia, psicólogo y terapeuta de familia; Mónica Campos, docente del proyecto Aprendamos a Amar del Instituto Desarrollo y Persona de la Universidad Francisco de Vitoria; y Roberto Pérez Briso-Montiano, sacerdote experto en Teología Moral.

Cualquier persona que se haya visto implicada en algún caso de abusos en esta área o tenga noticia cierta de los mismos puede ponerse en contacto ya con los integrantes de este equipo multidisciplinar, que ya ha iniciado sus sesiones de trabajo y tiene previsto reunirse la semana que viene para avanzar, en el correo electrónico sava@archivalladolid.org .

Por otra parte, cabe señalar que para la puesta en marcha de estos servicios de atención a las víctimas, los distintos obispos y arzobispos de toda España han decidido en función de dos fórmulas. En el caso de Valladolid, el Arzobispado ha optado por abarcar todas las diócesis de la provincia eclesiástica de Valladolid, de la que forman parte Zamora, Segovia, Ávila, Salamanca y Ciudad Rodrigo. Sin embargo, otras diócesis eclesiásticas de la Comunidad, como las de Burgos, que engloba las de Palencia y Soria en Castilla y León, o la de Oviedo, que incluye las de León y Astorga, han acordado organizarse por oficinas diocesanas propias.