La desescalada en Castilla y León: minuto a minuto

Lunes 1 de junio

21:15 La Ponferradina da por concluido el ERTE a los trabajadores del club

La SD Ponferradina ha dado por concluido el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), solicitado “por causas derivadas de fuerza mayor que había tramitado ante la situación generada por la COVID-19”, según ha comunicado la entidad berciana.

21:00 Sanitarios de Salamanca se concentran en apoyo a la sanidad pública

Varios sanitarios de Salamanca se han concentrado este lunes ante los diferentes centros de salud de la capital salmantina en defensa de la Sanidad pública, en una convocatoria realizada en el ámbito nacional por la Plataforma Sanitarios Necesarios.

20:30 Fernández Mañueco apela a la colaboración de todos para afrontar los retos y la recuperación tras el COVID-19

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, apeló hoy a la colaboración de todos para afrontar los retos del futuro y la recuperación de la Comunidad ante la crisis generada por la pandemia de COVID-19 en los servicios públicos y en el tejido empresarial y el empleo. Durante su intervención en la Asamblea General de Socios de Empresa Familiar de Castilla y León, Fernández Mañueco defendió las medidas de “alivio” puestas en marcha por su Gobierno para empresas, pymes, autónomos y para mantener el empleo y recogió “los deberes” planteados a la Junta por la nueva presidenta de este colectivo, Rocío Hervella.

19:45 Tres casos más compatibles con el COVID-19 en la residencia de la Diputación de Ávila

El Centro Residencial Infantas Elena y Cristina de la Diputación de Ávila suma tres casos nuevos con sintomatología compatible con el COVID-19, de los que dos ya han sido confirmados con pruebas PCR.

19:15 Ávila presta asesoría jurídica a mayores en soledad por familiares fallecidos

El Ayuntamiento de Ávila ha creado un servicio de asesoramiento jurídico y legal destinado a “solucionar las dudas más inmediatas” que se les pueden presentar a las personas mayores que estén solas y hayan perdido a familiares durante la pandemia de la Covid-19, han informado fuentes municipales.

18:55 Llevan a la Fiscalía la falta de vigilancia en una residencia de Valladolid

La Asociación del Defensor del Paciente ha dirigido a la Fiscalía de Valladolid un escrito en el que traslada la denuncia de un familiar de una residente del centro Ballesol de la capital vallisoletana, que ha dado positivo en coronavirus, sufre una demencia y ha aparecido este lunes en la puerta de la casa de su hermano, sin que la vigilancia de la residencia la haya interceptado.

18:30 La Junta establece las normas de seguridad en acceso a los hospitales Palencia

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia ha establecido una serie de normas de acceso al Complejo Hospitalario de Palencia, formado por los hospitales Río Carrión y San Telmo, para garantizar la seguridad de usuarios y profesionales durante el regreso progresivo a la normalidad.

17:46 Las terrazas de Salamanca disfrutan del horario de verano a partir de hoy

Las terrazas de los establecimientos de hostelería y de restauración de Salamanca empezaron a funcionar a partir de hoy con horario de verano, tal y como establece la ordenanza municipal dictada al respecto. Este horario estará vigente para aquellos establecimientos que disponen de una licencia para la explotación de terrazas, que desde hoy podrán abrir hasta las 1.30 horas de domingo a jueves, y a hasta las 2.30 horas, los viernes y los sábados, como informaron desde el Consistorio. Por su parte, los establecimientos que carecen de licencia de terraza, pero que han sido autorizados por el Ayuntamiento para ocupar un espacio en la vía pública de manera transitoria, funcionarán con un horario reducido con respecto a los que sí están en disposición de licencia, como medida de apoyo al sector ante la crisis del COVID-19.

17:30 La Diputación de Salamanca toma nota de las inquietudes de los empresarios de la provincia

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, mantuvo hoy un encuentro telemático con diferentes representantes de las asociaciones de empresarios de la provincia para escuchar sus demandas y hacer frente a las consecuencias del COVID-19 en el sector. Durante la reunión, el representante de La Salina trasladó el compromiso firme de la institución con el tejido empresarial de la provincia, “por tratarse de un eje fundamental para el desarrollo económico, mantenimiento del empleo, y la fijación de población en el mundo rural. Javier Iglesias se mostró partidario de que la Diputación estudie diseñar una línea de medidas específicas para paliar las consecuencias de la pandemia de forma meditada con el fin de que las ayudas “no se solapen con las puestas en marcha por otras instituciones” y que además “sean útiles y eficaces” a las necesidades reales de los empresarios. Por su parte, los empresarios también solicitaron “afrontar de forma coordinada el futuro escenario al que se enfrenta la provincia de Salamanca”, una vez que se pueda volver a la normalidad.

17:00 Castilla y León tira de las orejas al Gobierno por el traslado de varios migrantes a Soria sin test que causó siete contagios

Castilla y León ha trasladado al Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones su “preocupación y desacuerdo” con el traslado y acogida de 8 migrantes, 6 en Soria, sin hacerles el test del COVID, de los que uno dio positivo y provocó el contagio de otros 4 y de otros dos que convivían con ellos. Así se lo ha trasladado ese lunes en una carta el vicepresidente de la Junta de Castilla y León y responsable de política de migración en la Comunidad, Francisco Igea, al ministro de Inclusión, José Luis Escriba. “Quiero trasladarte nuestra preocupación y desacuerdo por el hecho de que en pleno estado de alarma y existiendo restricción de movimientos entre provincias, estas personas hayan sido trasladadas sin realizar cuarentena ni prueba diagnóstica alguna. Es sorprendente que mientras mantenemos restricción de movimientos a los nacionales, se proceda de esta manera con personas que llegan de forma irregular y sin control sanitario alguno. Te ruego des las órdenes precisas para evitar que hechos así vuelvan a sucederse. Estamos dispuestos a acoger a cuantas personas lo precisen pero siempre y cuando se guarden las medidas sanitarias exigibles a todos en estas circunstancias”, escribe el vicepresidente en una misiva que supone un tirón de orejas al Gobierno.

16:52 Celaá y Simón plantean el inicio del curso escolar de manera presencial

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), Fernando Simón, plantean que el arranque del curso escolar 2020-2021 sea “de manera presencial”. Así lo han establecido en la reunión que mantuvieron este lunes para preparar el próximo curso “en las mejores condiciones de seguridad” tanto para el alumnado como para los profesionales de los centros educativos. También lo ha dicho la propia ministra Celaá en su perfil oficial en las redes sociales, donde se hizo eco de este encuentro en el que participaron otros cargos del Ministerio de Sanidad. “Nuestro objetivo es que los alumnos puedan volver de manera presencial a las aulas”, aseguraba Celaá.

Hoy hemos mantenido una reunión con el director del CCAES, Fernando Simón, y otros cargos de @sanidadgob para preparar el próximo curso en las mejores condiciones de seguridad. Nuestro objetivo es que los alumnos puedan volver de manera presencial a las aulas. pic.twitter.com/7JFB4JSSes — Isabel Celaá (@CelaaIsabel) June 1, 2020

16:48 Un vaso solidario recaudará fondos para los Bancos de Alimentos

Ecofestes ha ideado un vaso solidario con la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) para responder ante la creciente demanda de necesidades básicas como consecuencia de la crisis del Covid-19. Se trata de un vaso reutilizable para recaudar fondos con los que ayudar a la alimentación de los más vulnerables. Según sus impulsores, el vaso se podrá comprar en grandes cantidades y también en packs de 10 unidades hasta noviembre. El 50 por ciento de su recaudación se destinará a apoyar la tarea que hacen los Bancos de Alimentos. La campaña del #VasoSolidario va destinada especialmente a aquellas entidades y asociaciones organizadoras de eventos para que usen vasos reutilizables.

16:45 La pandemia reduce el recelo por la privacidad de datos según un estudio de la IE University segoviana

La pandemia ha provocado que los ciudadanos europeos se muestren más favorables a la vigilancia por parte del Estado del uso de sus datos personales para combatir la propagación del virus, según el estudio European Tech Insights 2020 realizado por la IE University. La institución educativa ha divulgado este lunes algunas de las conclusiones de la segunda edición del informe anual European Tech Insights del Center for the Governance of Change (CGC), que analiza la percepción de la ciudadanía respecto al papel de la tecnología en nueve países europeos y Estados Unidos, China y México.

16:30 Ávila inicia un servicio de asesoramiento jurídico para personas mayores solas que han perdido a familiares durante la pandemia

El Ayuntamiento de Ávila puso en marcha un servicio de asesoramiento jurídico y legal destinado a solucionar las dudas más inmediatas que se les pueden presentar a las personas mayores que se encuentran solas y han perdido a familiares durante la pandemia de la COVID-19. Este servicio, que se desarrolla a través del equipo técnico del Área de Servicios Sociales, se ha puesto en marcha en el marco del Plan Municipal de Mayores como consecuencia de la detección de personas que se encuentran en situación de duelo y necesitan abordar y resolver dudas relacionadas con el derecho de forma inmediata.

16:05 Los bancos de alimentos de la Comunidad pasarán de atender 60.000 a 90.000 beneficiarios este año

La directora general de Familias, Infancia y Atención a la Diversidad, Esperanza Vázquez, calculó que los diez bancos de alimentos de Castilla y León pasarán de atender a los 60.000 beneficiarios del año pasado a las entre 85.000 y 90.000 personas para el reparto ordinario de comida a lo largo de 2020, ya sea a las propias familias o bien a través de albergues o centros de atención a colectivos con escasos recursos.

15:22 El Ayuntamiento de Valladolid destina más de 13 millones a un primer bloque de ayudas para paliar la crisis sanitaria

Cl Ayuntamiento de Valladolid, con el consenso y unanimidad de 26 de sus 27 concejales anunció una primera serie de medidas de emergencia, por valor de 13 millones, para pymes y autónomos, ayudas al alquiler o campañas de promoción de la hostelería ante la actual “crisis sanitaria y económica”.

14:40 Castilla y León suma cuatro muertos más por coronavirus

Castilla y León ha sumado este lunes cuatro muertos más por el covid-19, según datos ofrecidos por el Gobierno regional. Dos se han producido en los centros hospitalarios y dos en residencias de mayores (contabilizados este fin de semana).

14:06 Reabren los centros de alto rendimiento deportivos de la Comunidad con un uso por turnos

Los Centros de Alto Rendimiento y de Tecnificación Deportiva Río Esgueva, en Valladolid, y Campo de la Juventud, en Palencia, reabren desde hoy algunas de sus instalaciones. En esta primera fase, se ha primado la apertura de los espacios exteriores y algunas zonas interiores, adaptadas a las medidas de seguridad exigidas. Los deportistas podrán utilizar las instalaciones por turnos.

13:51 Patatas Meléndez amplia su plantilla en casi 100 personas en su fábrica de Medina del Campo (Valladolid)

Patatas Meléndez ha aumentado su plantilla en casi 100 personas desde el comienzo de las medidas contra la pandemia, una cifra “muy significativa” a la que sumarán nuevos perfiles que está buscando actualmente en las áreas de calidad, mantenimiento o producción.

13:44 La Gerencia de Palencia establece normas de acceso a los hospitales Río Carrión y San Telmo

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia ha establecido una serie de normas de acceso, tanto al Hospital Río Carrión como al San Telmo, en el marco del plan de regreso progresivo a la normalidad con el objetivo salvaguardar la seguridad de usuarios y profesionales. Las instrucciones hacen referencia a la entrada, la circulación interna, las consultas, los horarios y el acompañamiento.

13:32 Nissan Ávila para la producción esta semana por la baja demanda del mercado

La planta de Nissan en Ávila ha parado su producción durante esta semana por la demanda a la baja del mercado en cuanto a la provisión de piezas para recambios de carrocería de la Alianza Nissan-Renault-Mitsubishi, una de las actividades que se lleva a cabo en la factoría de Las Hervencias.

13:19 La Diputación de Valladolid sienta las bases para un Plan de Empleo dotado de 1,5 millones para “revitalizar” la economía

Los grupos políticos de la Diputación de Valladolid sentaron hoy las bases de un Plan de Empleo dotado con 1,5 millones con el que se prevé “revitalizar” la economía de los municipios de la provincia y paliar los efectos sufridos por la incidencia de la pandemia.

12:52 Medio mes de covid causa una caída del 3,2% en la economía de Castilla y León

La Junta de Castilla y León ha vinculado la crisis del coronavirus con la caída interanual del 3,2 por ciento registrada en la economía de la Comunidad en el primer trimestre de 2020, a pesar de que el estado de alarma únicamente incidió en medio mes de este periodo.

12:29 Arranca la elaboración del Plan de Impulso al Turismo 2020-2023 de Palencia

El Ayuntamiento de Palencia celebró hoy la primera reunión de trabajo para la elaboración del Plan de Impulso al Turismo de la Ciudad 2020-2023. Cuenta con el respaldo de los principales colectivos empresariales y sociales así como profesionales especializados en el sector, con el objetivo de diseñar “una hoja de ruta que incentive el desarrollo turístico de la capital durante los próximos años”.

El @PalenciaAyto arranca la elaboración del #PlandeImpulsoalTurismo 2020-2023 con el respaldo de los principales colectivos sociales y empresariales de la capital.https://t.co/OkfRcOEJS8 pic.twitter.com/SFj4kOn8IY — Ayuntamiento de Palencia (@PalenciaAyto) June 1, 2020

11:38 Reclaman un segundo hospital para Segovia y la dotación de más medios ante la covid-19

La Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Segovia reclamó “con urgencia” una segunda infraestructura hospitalaria, ya que es la única provincia de Castilla y León cuyo complejo hospitalario se compone de un sólo centro, el Hospital General. Aseguró que seguirán demandando “sin descanso” un hospital de estancias medias por ser “una necesidad perentoria para la provincia de Segovia”.

11:10 Reabren las bibliotecas municipales de Valladolid con servicios limitados

Las diez bibliotecas municipales y los diez puntos de lectura gestionados por el Ayuntamiento de Valladolid han reabierto este lunes con un servicio exclusivamente limitado a la devolución y préstamos que, en el caso de los menores de 14 años, deberán efectuar acompañados por un adulto y todos con mascarillas.

11:06 Digitalizan los negocios de Fabero para potenciar el comercio local

Social WoW, una compañía nacida en la cuarentena, ha puesto en marcha la campaña #AdoptaunaPYME con el objetivo de digitalizar pueblos enteros, para que sus comercios y pequeños negocios, que han tenido que parar o reducir su actividad, consigan visibilidad y presencia en el mundo online y activen sus ventas. El primer ayuntamiento en poner en marcha esta iniciativa ha sido el leonés de Fabero.

10:35 SATSE denuncia que enfermeras de Castilla y León son las terceras peor pagadas de España

El sindicato mayoritario de enfermería SATSE ha denunciado que las enfermeras de Castilla y León son las terceras peor pagadas del conjunto autonómico, donde ocupan el puesto 15 de 17 comunidades que integran el Sistema Nacional de Salud.

10:10 Nuevas medidas para fomentar la empleabilidad de la FP ante la covid-19

Mañana entra en vigor la orden que establece medidas extraordinarias para hacer frente al impacto de la covid-19 en materia de formación profesional en Castilla y León. Así, se flexibilizan las condiciones en que se están ejecutando los distintos programas ante las nuevas modalidades de trabajo no presencial para “mantener en la medida de lo posible la empleabilidad de los trabajadores de este sector".

09:49 Aspace convoca una gala telemática para recabar ayuda frente a los gastos provocados por la pandemia

Once ilustradores y dieciséis artistas darán vida el 6 de junio a la gala telemática que ha convocado Aspace Castilla y León en el Día Regional de la Parálisis Cerebral para sensibilizar y recaudar lo posible para garantizar la protección de los centros de personas con esa patología con material de protección frente a la covid-19 o con aportaciones económicas para poder adquirirlo.

09:27 El Bierzo y Laciana inician la semana en fase 2

Tal y como propuso la Junta y aceptó el Gobierno central, la comarca del Bierzo y Laciana comienza hoy la semana en fase 2 por sus buenos datos epidemiológicos.

#ElBierzo y #Laciana inician la semana ya en fase 2 de la #desescalada.

ℹ de @sanidadgob sobre cuáles son sus condiciones de movilidad social y actividades permitidas (en PDF 👉 https://t.co/h2lxnoQhLC) pic.twitter.com/yq2IZAye03 — Salud JCYL (@Salud_JCYL) June 1, 2020

09:00 La Brilat desarrolla tareas de descontaminación en varias localidades de la provincia de Salamanca

La Brilat tiene previsto seguir trabajando en el desarrollo de tareas de descontaminación en distintos puntos de localidades de la provincia de Salamanca. Según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno de Castilla y León, estos trabajos se centrarán hoy en los centros de salud de Vitigudino, Tamames y Alba de Tormes.

Resumen 31 de mayo

Este domingo Castilla y León registró 58 nuevos casos de la enfermedad covid-19, lo que situó su número total en 25.597; de esa cifra, 19.205 han sido confirmados por PCR. Además, las altas a pacientes aumentaron en ocho, hasta las 8.231, y hubo que lamentar tres nuevos decesos en el ámbito asistencial sanitario, hasta los 2.006.

Mientras, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, pidió, durante la Conferencia de Presidentes, un trato de igualdad para todas las Comunidades Autónomas y rechazó a los acuerdos bilaterales que rompan el desequilibrio entre territorios.

En este sentido, solicitó que se deje gestionar al Ejecutivo regional el Ingreso Mínimo Vital, que sí van a asumir el País Vasco y Navarra y por ello defendió la «experiencia, capacidad y trayectoria» en distintos ámbitos de Servicios Sociales, como la Renta Garantizada de Ciudadanía. De esta manera, remarcó que la Comunidad es la única que ha logrado un «sobresaliente» en la gestión de Dependencia y que los Servicios Sociales castellanos y leoneses son los mejores valorados por el Índice DEC, con una puntuación que se sitúa por encima de las autonomías vasca y navarra.

Finalmente, reivindicó la necesidad de una mayor concreción en el reparto de fondos con el fin de planificar la recuperación económica y por ello recalcó que el fondo extraordinario y no reembolsable debe priorizar a las zonas más afectadas por la pandemia, pero no logró arrancar a Pedro Sánchez más detalles sobre los criterios para la distribución de esos 16.000 millones.