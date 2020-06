Un pueblo de Segovia hará pruebas a todos los vecinos con dinero de sus fiestas

La localidad segoviana de Navas de San Antonio, de 328 habitantes censados, realizará pruebas serológicas de coronavirus a todos sus habitantes mayores de cuatro años con el dinero que había destinado para la celebración de sus fiestas patronales y que han sido suspendidas a raíz de la pandemia.

El alcalde Luis Miguel Pérez explicaba que el pasado viernes el Ayuntamiento emitió un bando municipal en el que invitó a todos los vecinos a inscribirse para hacerse las pruebas de forma voluntaria y ya se han apuntado alrededor de 300, la práctica totalidad de sus habitantes.

El cabildo ha contratado los tests serológicos a la clínica privada Los Tilos, ubicada en la capital de la provincia, y el coste de cada uno será de 60 euros.Todos los empadronados en el pueblo tendrán acceso a esta prueba de forma gratuita y los residentes que no lo estén también tendrán acceso a ella, pero deberán abonar el precio. Los fondos destinados a esta iniciativa provienen de la partida que el Ayuntamiento tenía presupuestada para la celebración de las fiestas patronales del municipio, que han sido suspendidas a raíz de la crisis sanitaria.

“Hemos pensado que qué menor que ver cómo estamos de salud”, ha comentado en una entrevista con Efe el alcalde de la localidad, quien asegura que la acogida por parte de los vecinos ha sido “muy buena”. Está previsto que este mismo fin de semana un equipo médico de la clínica se desplace hasta la localidad, ubicada a unos 30 kilómetros de la capital, y se instale en un local municipal, que se adaptará y desinfectará para la ocasión, según ha precisado el regidor.

En este pueblo no ha habido gran incidencia del virus, según ha comentado su alcalde, salvo algún vecino que ha informado al médico de la localidad de la presencia de síntomas compatibles y que ha pasado la cuarentena en casa sin mayores dificultades y no han tenido conocimiento de ningún fallecido por estas causas."Yo llevo 20 años de alcalde y cada vez que lo he sido, la primera, la segunda, la tercera... he sabido que lo primero que hay que mirar es el bienestar de los vecinos", ha señalado el regidor sobre la iniciativa.