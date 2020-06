La desescalada en Castilla y León: minuto a minuto

Lunes 8 de junio

14:05 Pablo Fernández pide a la Consejería de Sanidad que incremente el número de camas UCI en León

El secretario general de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, pidió hoy a la Consejería de Sanidad y a la Gerencia de Salud de León que rectifiquen e incrementen el número de camas UCI en la provincia, ya que “el número de esos dispositivos sanitarios no llega ni de lejos a los criterios que establece sanidad”.

14:00 Fallece un usuario en las residencias de mayores por coronavirus durante el fin de semana

Un usuario de las residencias de mayores de Castilla y León ha fallecido este fin de semana por coronavirus por lo que la cifra total de personas fallecidas en estos centros se eleva a 695 a los que hay que sumar otros 1.028 por síntomas compatibles.

13:50 Castilla y León se alía con siete comunidades para reclamar al Gobierno su participación en una estrategia nacional para apuntar el futuro de la automoción

La titular de Empleo e Industria de la Junta, Carlota Amigo, ha remitido una carta a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en la que reclama al Gobierno la creación de una Mesa de la Automoción para abordar una estrategia que apuntale el futuro de esta actividad y cuente para este reto con las aportaciones del sector y de las comunidades autónomas.

13:40 Las oficinas de la Policía Nacional en Valladolid y Medina del Campo abren sus puertas para la expedición del DNI y el pasaporte

La Policía Nacional reinició a partir hoy, de forma gradual y progresiva, el servicio de cita previa para obtención o renovación del Documento Nacional de Identidad (DNI) o pasaporte a través de la página oficial ‘citapreviadni’ dentro del ‘Plan de Transición hacia la Nueva Normalidad’. En concreto, establece que se procederá el día 15 de junio a la apertura al público delas Oficinas de Expedición de la Comisaria de Parquesol, Fray Luis de Granada (Plaza San Pablo), Comisaría Local de Medina del Campo y Comisaría de las Delicias, las cuales permanecieron durante todo el estado de alarma atendiendo requerimientos urgentes de los ciudadanos.

13:30 La Diputación de Soria aprueba 7,8 millones en ayudas frente al Covid 19

La Comisión de Desarrollo Económico, Reto Demográfico y Turismo de la Diputación de Soria ha dictaminado este lunes favorablemente las primeras medidas destinadas a paliar las consecuencias derivadas del Covid 19 para la economía provincial, divididas en cinco líneas que suman 7,8 millones de euros.

13:10 Castilla y León acumula este lunes cinco casos nuevos de coronavirus y tres muertos en hospitales

Castilla y León ha notificado hoy veinte nuevos casos de la enfermedad COVID-19, cinco en las últimas horas lo que sitúa su número actual en 25.920; de esa cifra, 19.526 han sido confirmados mediante PCR. A ello se suman tres nuevos.fallecimientos en los hospitales de la Comunidad.

12:50 Segovia podrá hacer 180 exámenes prácticos de conducir durante el mes de junio

Las clases teóricas y prácticas en las autoescuelas regresan a la actividad con la entrada de Segovia en la fase 2. Durante este mes, se podrán hacer dos exámenes teóricos, previstos para los lunes 15 y 22, ya que el 29 es festivo en la capital, y nueve días de pruebas prácticas, con dos examinadores con un cupo cada uno de diez alumnos, con un total de 180 plazas.

12:25 Castilla y León demanda que el Gobierno rectifique un recorte de 58 millones

La consejera de Familia e igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Isabel Blanco, ha anunciado este lunes que ha solicitado por carta al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que rectifique el recorte de 58 millones que retiró de los fondos para esta Comunidad en materia de Servicios Sociales.

12:00 El Ayuntamiento de Soria refuerza la atención presencial con cita previa y cierra la primera semana con cerca de 500 atenciones

Los certificados así como las altas, bajas y modificaciones del padrón son los servicios más demandados por los vecinos y vecinas de Soria. El Ayuntamiento ha adaptado sus instalaciones con acceso de entrada y salida, medidor de temperatura así como paneles en todos los puestos y marcas de distancia de seguridad. El Consistorio ha recibido 1679 llamadas desde el 20 de mayo de las que 297 son para reservar este nuevo recurso.

11:40 Los médicos de familia piden una Atención Primaria con recursos y que atienda al paciente en su entorno

Los médicos de Familia plantean un rediseño de la Atención Primaria para dotarla de más recursos, hacerla más flexible y centrarla en la asistencia del paciente en su propio entorno. Es una de las medidas que recoge el documento Procedimientos en Atención Primaria en fase de transición COVID-19, elaborado por 26 facultativos de la Sociedad Castellano y Leonesa de Medicina Familiar y Comunitaria (Socalemfyc).

11:25 El 13 de junio la Diputación de Palencia reabre sus recursos turísticos con el objetivo de impulsar la economía provincial

El próximo día 13 de junio está previsto reanudar los viajes de las embarcaciones Juan de Homar y Marqués de la Ensenada, la Villa Romana la Olmeda y el Museo de Saldaña, por su parte la villa romana La Tejada tendrá que esperar al 1 de julio para su reapertura.

11:00 Cs denuncia al alcalde de Valverde de la Virgen (León) ante el Procurador del Común por no celebrar plenos municipales

El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valverde de la Virgen (León) registró una queja ante el Procurador del Común en la que denuncia al alcalde, David Fernández, por no celebrar los plenos ordinarios de los meses de enero y mayo sin justificación, ya que los plenos son bimensuales.

10:35 UGT reclama a la Junta la apertura “inmediata” de los consultorios locales

El sector de Sanidad de la FeSP de UGT Castilla y León ha reclamado a la Junta la apertura “inmediata” de los consultorios locales, así como la puesta en marcha de medidas que minimicen los riesgos para profesionales y usuarios de estos centros.

10:10 IU de Castilla y León reivindica un plan industrial para la Comunidad y también para el país

Izquierda Unida de Castilla y León reivindica “un plan industrial para la Comunidad Autónoma y también para el país y empezar a vertebrarlo entorno a las fábricas privadas del sector automovilístico que han recibido millones de euros en ayudas de las Administraciones central y autonómicas y que ahora quieren dejar de producir en nuestras fábricas para llevar los procesos de producción a otros países”.

9:50 La creación de empresas en abril cayó el 68,2 %, con 90 nuevas sociedades Castilla y León

La creación de empresas cayó el 68,2 por ciento en Castilla y León en abril en términos interanuales, con noventa sociedades nuevas, unas cifras que en el ámbito nacional se situaron en el 73,4 por ciento y 2.133 sociedades nuevas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística publicados este lunes.

9:20 Modifican ayudas a la producción de espectáculos en apoyo artes escénicas Castilla y León

La consejería de Cultura y Turismo ha modificado la convocatoria de subvenciones para financiar la producción o gira de espectáculos de las compañías profesionales de artes escénicas de Castilla y León, para apoyar esta actividad ante la imposibilidad de cumplir los plazos previstos hasta ahora por la crisis del COVID-19.

9:05 Castilla y León entra hoy en Fase 2

Castilla y León entra a partir de este hoy en Fase 2. Esto supone que se eliminan las franjas horarias para pasear y hacer deporte en las grandes ciudades, se permite ya la apertura de gimnasios, cines o teatros con aforo limitado, y se amplían las terrazas a la mitad, y hasta el 40 por ciento las mesas del interior de los establecimientos de hostelería. Se permite también que las familias puedan visitar a sus familiares que están en una residencia de mayores o para personas con discapacidad.

Castilla y León está en Fase II desde hoy. En esta guía 👉https://t.co/haQEbXxbuE tienes los cambios que se producen y las normas que debes cumplir. pic.twitter.com/o36Cdx5v5Y — 112 Castilla y León (@112cyl) June 8, 2020

Resumen 7 de junio

Nueva conferencia de presidentes con la presencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco,celebrada ayer donde se trataba el polémico fondo de 16.000 millones de euros anunciado por Sánchez hace casi dos meses para repartir entre las Comunidades Autónomas y que estas puedan hacer frente con mejores garantías a las consecuencias económicas y sociales derivadas de esta pandemia.

Fernández Mañueco alzaba la voz para cargar contra el Gobierno de España por cambiar las reglas del juego y además sin explicárselas a las regiones en el reparto de este fondo de 16.000 millones, y se quejaba de que el dinero no vaya íntegramente a la lucha contra la Covid-19. El presidente aseguraba no entender que se hayan recortado dos millones de euros para Sanidad y servicios sociales, de los once mil millones previstos en un principio, y que esa diferencia se vaya a destinar a otros objetivos.

Una jornada donde también la virulencia del coronavirus parece que empieza a mitigarse aunque en el caso de Castilla y León continúan con malos datos, con un nuevo fallecido en las últimas 24 horas en el Hospital de Salamanca y tres nuevos contagiados confirmados por PCR en Valladolid y Segovia.