Carnero echa en cara al Gobierno que margine a las Denominaciones de Origen de Castilla y León

Nuevas críticas al Gobierno de la nación por las escasas ayudas que recibe Castilla y León. En esta ocasión, las afectadas, las Denominaciones de Origen, que según el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, perjudican notablemente a las radicadas en Castilla y León.

Así lo indicaba Carnero durante una visita esta mañana a la D. O. Rueda, en la localidad vallisoletana de Nava de Rey, donde argumentaba que el grueso de las ayudas de la UE que el Ejecutivo central ha legislado van directamente a la destilación, que supone 65 de los 95 millones de euros del total del presupuesto. Dentro de estas medidas se encuentran los vinos que están fuera de las Do los más beneficiados, dado que los dos millones de hectolitros previstos que se destilen, sólo medio millón procederán de vinos con DO.

Además, el consejero consideraba insuficientes las ayudas al transporte para la destilación, algo que a su entender también perjudica a las bodegas de la Comunidad, al existir una única destilería en la Comunidad.

En el encuentro mantenido con viticultores y bodegueros, Carnero recordaba la publicación hoy en el Bocyl de la orden que convoca la ayuda para la ‘vendimia en verde’ del viñedo en la Comunidad, recalcando que se trata de “una herramienta más” para solventar el problema actual que tienen los vitivinicultores de la Comunidad, a los que animó a que se acojan a esta línea como una salida para todos aquellos que no tengan posibilidades claras de colocar la próxima producción de uva.

“Es este momento lo que toca es que cada bodega y cada DO estudie las posibilidades de acogerse a las ayudas de destilación o de almacenamiento, y que cada viticultor analice las ayudas de la ‘vendimia en verde’ y su rentabilidad. Ahora no nos queda otra que arar con estos bueyes”, afirmaba Carnero.

No obstante, el consejero también adelantaba que reclamará al Gobierno la necesidad de ampliar el montante de las ayudas y el plazo de la vendimia mecánica, fijado en principio hasta el 4 de agosto, pero que los viticultores consideran que de debería ampliar hasta la primera semana de septiembre

La ayuda, dotada a nivel nacional con 10 millones de euros, está dirigida a viticultores inscritos en alguna DOP de Castilla y León. El agricultor recibirá una compensación por la pérdida de ingresos que supone la ‘vendimia en verde’ que puede alcanzar los 4.200 euros por hectárea. El plazo para solicitar la ayuda de cosecha en verde finalizará el próximo 23 de junio .

En este sentido, y debido al estrecho plazo de tiempo establecido por el Real Decreto para la presentación de las solicitudes, la Consejería ha habilitado una aplicación informática para que todos los trámites de la ayuda se realicen exclusivamente de forma telemática, permitiendo al viticultor realizar todas las gestiones a esta ayuda a través de Internet.