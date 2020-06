Defensa a ultranza de los Centro de Educación Especial en Castilla y León

Nuevas reivindicaciones de las familias con niños que necesitan una Educación Especial y por ello, decenas de personas se manifestaron a las puertas de la Delegación del Gobierno de Castilla y León, en Valladolid, y la subdelegación en la capital leonesa para reivindicar el mantenimiento de estos centros.

En la capital vallisoletana, la delegada de la plataforma “Educación Inclusiva Sí, Especial También”, Yolanda de la Viuda, aseguraba que la concentración se enmarca dentro de las acciones para reivindicar el mantenimiento de estos centros. “Quieren transformar estos centros en lugares de recurso y sólo se quedarán los alumnos gravemente afectados”.

A su juicio, estos es contraproducente porque hasta ahora se tenía en cuenta la opinión de las familias que son “las que mejor conocen lo que necesitan los niños”.

“Desde esta plataforma abogamos por que el dictamen de escolarización de cada niño se realice una vez sean oídas sus familias, de tal forma que la opinión de estas prevalezca a la hora de elegir modalidad educativa, como forma de garantizar los recursos educativos”, ha precisado.

Además, ha referido que un informe emitido por el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha levantado la voz de alarma a este respecto, interpretando que la existencia de la Educación Especial y la coexistencia de “dos sistemas educativos” supondría una discriminación de las personas con discapacidad.

Ha agregado De la Viuda que las personas con discapacidad presentan aptitudes y necesidades “diferentes” y por ello, la inclusión educativa pasa por contemplar cada situación y a cada alumno en particular, tal como se hace en la Educación Especial.

”El derecho a no ser discriminado no supone tratar a todos igual, sino tratar a cada uno como necesita y no se pueden destruir estructuras educativas que están funcionando y que garantizan el derecho a una enseñanza de calidad de este alumnado”, ha concluido.

Mientras, en León se manifestaban más familias para rechazar el denominado plan de integración que plantea la nueva Ley de Educación. “Quizá alguno de nuestros alumnos podría ir a centros ordinarios pero otros claramente no, ya que hay niños que no hablan y prácticamente no entienden nada y las labores que se hacen con ellos no tienen nada que ver con las asignaturas que se imparten sino con saber vestirse o con cuestiones muy básicas. Para nada les vemos en centros de educación ordinaria.

Así lo declaraba el portavoz de la asociación, Fernando Gómez, quien señalaba que “para nada les vemos en centros de educación ordinaria ya que si van muchos nos tememos que acaben formando guetos, separados de otros alumnos, ya que en absoluto pintan nada con ellos en determinadas clases”.