El Plan Poscovid elaborado por el Gobierno autonómico para la nueva normalidad que comienza este domingo contempla la recomendación de que no se celebren fiestas patronales en ningún municipio de la Comunidad durante este verano que está a punto de entrar. Una medida impopular aunque la Junta ha conseguido el respaldo de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), el interlocutor municipal, para dar este paso”difícil” y “desagradable”, pero “necesario”, según reconoce el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea.

Y es que aunque no por esperado deja de ser noticia, teniendo en cuenta los antecedentes que había después de que se suspendieran hace tiempo, casi con el inicio de la pandemia, los universales “Sanfermines” de Pamplona, o ya en nuestra Comunidad ahora en junio fiestas tan emblemáticas como los “Sanjuanes” de Soria, los Sampedros de Burgos o las fiestas en honor a San Juan y San Pedro de León, lo cierto es que este verano en Castilla y León va a quedar un poco huérfano. Sobre todo en el medio rural y en el mes de agosto, donde son cientos los pueblos de esta Comunidad los que celebran sus fiestas, con los toros como principales protagonistas, y cobran vida, puesto que son momentos también en los que la población en ellos se triplica.

“Va a ser un verano distinto”, señala Igea, mientras reflexiona sobre si sería bueno festejar una fiesta “cuando no hay especiales motivos de celebración”, en referencia al daño que esta pandemia ha hecho en Castilla y León, una de las más afectadas por número de fallecimientos y contagios.

El plan de la Junta, que se revisará cada semana, no obliga a suspender las fiestas sino que recomienda a los ayuntamientos que no las lleve a cabo por responsabilidad, aunque se reserva igualmente la potestad de poder prohibirlas si alguna corporación local decide programarlas y supone un riesgo para la salud de las personas. En este sentido, Igea explica que existe un régimen sancionador cuyas multas, según la gravedad, podrían alcanzar hasta los 12.000 euros aunque el vicepresidente se muestra convencido de que no se llegará a ese punto por la responsabilidad que tendrán los propios alcaldes ante la dificultad de controlar eventos multitudinarios. Eso sí, advierte a los “listos” que pretendan saltarse la norma, “que la peor sanción es verse tumbado con un tubo metido hasta la tráquea”.

Igea insiste en la responsabilidad y la concienciación como estrategia a seguir y cree también que no habrá problemas con ningún alcalde “porque son los primeros interesados en no regresar a la época del confinamiento”, en relación a la posición del primer edil de Valladolid, Óscar Puente, que ya había manifestado en varias ocasiones que Valladolid tendría fiestas patronales. De momento, otra alcaldesa, también del PSOE, como es la segoviana Clara Luquero, ya ha asegurado que la decisión es “muy comedida y responsable” y que después de todo el sufrimiento vivido, “es mejor ir evolucionando con cautela”.

La presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), Ángeles Armisén, por su parte, apela a la “responsabilidad individual” para el “éxito” de las medidas contempladas en el decreto de la Junta, aunque admite que la decisión ha sido complicada de tomar. Si bien, destaca que el “esfuerzo” realizado en los últimos meses tiene que llevar a “comprender un poco más” este tipo de recomendaciones que permitirán “que todos salgamos adelante” y lo hagamos “con pasos seguros”. Sin embargo, explica que eso no quiere decir que no siga habiendo actividad cultural en los pueblos y ciudades, de ahí el establecimiento de restricciones de aforos “para evitar las grandes aglomeraciones que son incontrolables” y que suponen “un riesgo”, para la salud de las personas.

El sector del espectáculo se moviliza

Tras conocerse la noticia, el sector del espectáculo en Castilla y León, del que viven más de doce mil familias, ha alzado la voz para mostrar su “dolor, impotencia e indignación” ante una decisión que no comparten y porque, además, se ha tomado sin contar con su opinión.

“Nos hemos quedado sin sustento durante todo este año en un momento dramático para el sector”, advierte Carlos de la Calle, presidente de la Asociación Acople en Castilla y León, que engloba a agencias y profesionales del espectáculo, en declaraciones recogidas por Efe, molesto porque estaban esperanzados en volver a programar este verano, como lo van a hacer los feriantes y otros compañeros de teatro, pero sobre todo muy enfadado “ya que nos han dejado a la cola de la cultura” y porque ningún alcalde se ha puesto en contacto con ellos para cancelar cualquier actividad que estuviera ya concertada.

Además, recuerda que el sector del espectáculo ha sido solidario durante esta pandemia con todas las víctimas y que por ello también esperaban un poco más de sensibilidad desde las administraciones para con ellos.

Finalmente, asegura que no se piensan quedar de brazos cruzados y avanzan movilizaciones y actos de protesta en las próximas semanas.