Tudanca pide más recursos sanitarios frente a posibles rebrotes y para reducir listas de espera

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, sigue con su particular cruzada contra el cierre de consultorios locales en los pueblos de la Comunidad, que la Junta y el PP niegan, pero que los socialistas insisten en denunciar y recordar cada día que llevan más de tres meses cerrados a cal y canto sin prestar asistencia sanitaria a los habitantes del medio rural.

Y para demostrarlo, el líder del partido del puño y la rosa se desplazaba este lunes hasta la localidad palentina de Cisneros, gobernada por la socialista Rosa Aldea, ex senadora también, para visitarla y comprobar de primera mano que el centro de salud de este pequeño municipio de poco más de cuatrocientos habitantes lleva tres meses sin médico. “Los consultorios han estado y están cerrados porque no hay actividad presencial”, insistía Tudanca, durante la rueda de prensa que daba en plena calle de esta localidad, donde exigía a la Junta que los abra de forma inmediata porque así se lo han mandado las Cortes de Castilla y León en una iniciativa aprobada por unanimidad hace quince días y porque es “esencial” para proteger la salud de los que viven y trabajan en los pueblos y para hacer frente a la despoblación.

Tudanca apuntaba a la necesidad de ir recuperando todos lo servicios una vez finalizado el estado de alarma, y en lo que respecta a la Sanidad aseguraba que hará falta un esfuerzo aún mayor para dotar de recursos materiales y humanos principalmente al sistema para poder hacer frente a posible rebrotes de la Covid-19 que puedan darse, pero también para reducir las “dramáticas” listas de espera que se siguen acumulando para la realización de pruebas diagnósticas o para intervenciones quirúrgicas.

La primera edil de Cisneros aprovechaba la presencia de Tudanca para denunciar que llevan más de tres meses sin un médico en el consultorio para acto seguido poner en valor la paciencia y comprensión de los vecinos en estos meses.

Por otra parte, y también en materia sanitaria, el también portavoz del Grupo Parlamentario Socialista se refería a la concentración virtual que se celebraba ayer en defensa de la Sanidad pública rural defendiendo la misma al negar que detrás de esta protesta que muchos ciudadanos han hecho desde sus casas portando una pancarta reivindicando una Sanidad rural digna haya algún interés espurio, como dejaba entrever que ha podido deslizar algún dirigente del PP.

Asimismo, Tudanca advertía que el PSOE no parará hasta conseguir que todos los ciudadanos de Castilla y León tengan una atención sanitaria justa y digna “vivan donde vivan”.

Suspensión de fiestas

Preguntado por el decreto aprobado por la Junta para la nueva normalidad, que incluye entre otras muchas cuestiones la recomendación de que no se celebren fiestas patronales en ningún municipio, el dirigente socialista compartía la “cautela y la prudencia” que se desprenden del plan del Gobierno autonómico. “Son decisiones complicadas de tomar pero si me tengo que inclinar por una, lo hago por la prudencia”, aseguraba Tudanca, mientras advertía de que aún es pronto para cantar victoria ante este virus y que no se pude pensar ni mucho menos que la batalla se ha ganado.

Por otro lado, el portavoz socialista en las Cortes avanzaba que su grupo votará en contra del decreto que se debatirá este miércoles en el parlamento regional por el que se eliminará la licencia medioambiental para poner en marcha actividades industriales y ganaderas a pesar de que es una de las 86 medidas que se incluyen en el pacto por la Recuperación de Castilla y León firmado la semana pasada con la rúbrica del PSOE y de su líder, Luis Tudanca. “Creemos que este no es el camino y no toleraremos que se eliminen los controles que protegen el medio ambiente de proyectos que a veces pueden ser muy dañinos”, apuntaba el socialista, quien apuntaba a la necesidad de buscar y encontrar un equilibrio entre actividad empresarial, riqueza y empleo y sostenibilidad medioambiental.

Finalmente, Tudanca pedía a la Junta que dé los datos de cómo ha afectado el coronavirus a las residencias privadas y que no se parapete detrás de la Ley de Transparencia para que la sociedad no sepa lo que ha ocurrido allí cuando dos de cada tres residencias de la Comunidad no son públicas. “Si queremos proteger a nuestros mayores y contar con un mejor modelo de atención residencial hay que hacer un diagnóstico de la situación real”, aseguraba el líder de los socialistas, mientras recordaba que el pacto por la recuperación incluye la reforma del sistema pero también la elaboración de un informe sobre lo sucedido en estos casi cuatro meses de pandemia en las residencias de mayores de Castilla y León.