Valladolid podría celebrar sus fiestas en septiembre a pesar de la recomendación de la Junta de suspender todos los festejos en lo que queda de año. Así se desprende de las palabras del alcalde, Óscar Puente, quien ha anunciado que el Ayuntamiento, con la opinión de sus grupos municipales y bajo la premisa de la máxima seguridad sanitaria, decidirá el 14 de agosto si suspende o celebra sus festejos patronales de verano previstos del 4 al 13 de septiembre.

“Sabemos que es difícil pero estamos trabajando en distintas posibilidades: que no haya fiestas, que haya algún tipo de fiesta o que sean normales pero con prevenciones”, ha resumido el regidor, quien ha calificado la medida del Ejecutivo autonómico, tomada en coordinación con la FRMP, de “injusta, equivocada y extemporánea” por su “excesiva anticipación”.

Asimismo, ha afirmado que en el caso de Valladolid y de León, con alcaldes socialistas, no han sido consultados por la FRPM, que encabeza Ángeles Armisén (PP), presidenta de la Diputación de Palencia.

”No hace falta que nadie nos prohíba ni recomiende nada porque tenemos plena conciencia”, ha apostillado Puente antes de poner sendos ejemplos de suspensiones en Valladolid como ocurrió a mediados de mayo con las fiestas de San Pedro Regalado y sucederá el miércoles, 23 de junio, con la cancelación de la Noche de San Juan.

El alcalde ha considerado que bajo la expresión “recomendación”, contenida en el anexo de medidas, subyace una prohibición que, en su opinión, tanto la Junta como la FRMP no se han atrevido a pronunciar ni a redactar en los documentos oficiales porque “cuesta dinero al existir una responsabilidad patrimonial” derivada del coste que conllevaría la suspensión de actividades programadas.

Además, ha afirmado que el Ayuntamiento encargará un informe a los Servicios Jurídicos municipales para que determine si el decreto de la administración autonómica es solo una recomendación o tiene “fuerza vinculante”.

”Esperemos que en dos meses, con el verano de por medio, la situación epidemiológica sea mejor, que no es mala de momento con los hospitales casi vacíos y los niveles de contagio muy bajos”, ha insistido y ha recordado que ese tipo de celebraciones “son también un motor económico que en Valladolid se cifra en no menos de seis millones de euros” con los cuales el sector dice “que se puede salvar el año”.

León pide “pautas coherentes”

Por su parte, el alcalde de León, José Antonio Diez, ha exigido a la Junta que establezca “pautas coherentes” que garanticen la seguridad en el proceso de vuelta a la normalidad, así como que expliquen cómo va a ser en materias como sanidad, educación o personas mayores.

Así lo ha señalado el regidor leonés tras calificar las pautas establecidas por el Gobierno autonómico como “improvisadas e incoherentes” y asegurar que “no beneficiarán a la sociedad, ni a la recuperación de la actividad económica ni han calculado los costes para las administraciones locales, a las que no se les ha pedido opinión”.

Además, se ha sumado a las premisas de Óscar Puente al considerar “ilógico” el razonamiento del gobierno autonómico de “decir que no hay fiestas pero sí ferias”, ya que apuntó que es una medida “tremenda, con argumentos estúpidos que no justifican que por el hecho de que León no pueda celebrar San Juan en junio, Valladolid no lo pueda tener sus ferias de septiembre”.

Por esta razón, ha aseverado que el Ayuntamiento de León “seguirá trabajando en las fiestas de San Froilán”, en octubre, e intentará celebrarlas “si los datos epidemiológicos y de control sanitario lo permiten y manteniendo siempre las normas”.