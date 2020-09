Frantics Dance Company triunfa en el Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York

La Obra ‘Space’, de Frantics Dance Company, triunfa en la XIX edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York que comenzaba el pasado 28 de agosto con la participación de 25 propuestas a concurso en el teatro Principal de la capital burgalesa con aforos reducidos por la pandemia. Esta compañía italo-española formada por Carlos Aller, Marco di Nardo y Juan Tirado se ha llevado el principal premio de este prestigioso festival artístico de danza contemporánea, dotado con 9.000 euros, gracias a un espectáculo con influencias del bboying y el hip-hop.

El segundo premio de esta categoría, dotado con 6.000 euros, fue para ‘Jeman’, del ruso Ildar Tagirov, solo de corta duración inspirado en las sensaciones que experimenta al escuchar a la vocalista, performance, compositora y pianista estadounidense Diamanda Galas, mientras que el jurado otorgó el tercer premio (3.000 euros) a Camille Granet por ‘NODO’, una creación que propone una metáfora sobre esos “nudos” que nos aprietan la garganta, que hacen que “todo se detenga, apriete, comprima y bloquee”.

Otros de los galardones destacados del palmarés, los de la modalidad de danza urbana (dotados con 4.000 y 2.000 euros), recayeron respectivamente en el espectáculo ‘Mirage’, del colectivo Kampai (primer premio), y en el espectáculo ‘Black’, coreografiad por el francés Georges Nicol Yao Dapre (segundo premio).

El palmarés se completó con los reconocimientos que, cada año, otorgan algunas de las instituciones y entidades colaboradoras del Certamen. El premio SóLODOS en DANZA, que supone el acceso directo a este festival que tiene lugar en Costa Rica anualmente, fue para el dúo formado por la coreógrafa y actriz Kateryna Humenyuk y el bailarín y mimo escénico Rolando Salamé, componentes del grupo Nobautizados, por su trabajo ‘Lo invisible’

Los galardones que concede el Centro Coreográfico de La Gomera distinguieron al Colectivo Kampai y los integrantes de la compañía Frantics Dance Company, que podrán disfrutar de una residencia artística en el espacio dancístico canario.

Los premios de las modalidades ‘Bailando con piedras’ y ‘Danza en el Camino’, dotados con 3.000 euros, fueron para la pieza ’Rojo rojo verde, un trabajo del Colectivo Banquet, mientras que el segundo y tercer galardón distinguieron, respectivamente, las obras ‘Out of the bue’ (de María Andrés) y ‘You are the one’ (un dúo de Carla Cervantes y Sandra Egido).

Respecto a los premios del público que asistió a las representaciones de ‘Danza en el Camino’ celebradas en Castrojeriz y Carrión de los Condes, se reconocieron la interpretaciones de Kateryna Humenyuk y Rolando Salamé en la obra ‘Lo invisible’, mientras que el voto popular de los espectadores que se dieron cita en Sahagún fue para ‘Labranza’, del colectivo Lamajara Danza.

Finalmente, en cuanto al certamen MOVING SPACES, la convocatoria del festival abierta a la presentación coreografías grabadas con teléfonos móviles (smartphones), el jurado concedió el máximo galardón, dotado con 400 euros, a Drian Pop. En cuanto a los reconocimientos del público, contabilizados a partir de los “likes” o “me gustas” recibidos en los perfiles en Facebook e Instagram del Certamen, el primer galardón, dotado con 300 euros, recayó en Eloi García. El segundo y el tercer premio, dotados de 200 y 100 euros respectivamente, fueron para las creaciones de Peter Franck y de Ainhoa Ruiz.