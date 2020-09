El PSOE consensuará los Presupuestos de Castilla y León si la Junta “cumple” el Pacto por la Recuperación

El PSOE de Castilla y León podría apoyar los Presupuestos Generales de la Comunidad si el Gobierno autonómico “cumple” el Pacto por la Recuperación frente a la pandemia suscrito por todas fuerzas políticas con representación en las Cortes, salvo Vox y la Unión del Pueblo Leonés.

Así lo ha desvelado este miércoles el secretario regional del partido del puño y la rosa en la Región, Luis Tudanca, quien urge al Ejecutivo de coalición entre PP y Cs que preside el popular Fernández Mañueco a presentar el proyecto presupuestario cuanto antes. “Tienen la mayoría suficiente para hacerlo y es incomprensible que a fecha de hoy aún no lo tengamos”, se queja Tudanca, mientras advierte a populares y “naranjas” que no conviene jugar con las Cuentas de la Comunidad, y menos ahora en una situación como la actual derivada de la crisis sanitaria del coronavirus que parece no tener fin.

También en materia presupuestaria, pero esta vez en el ámbito nacional, el líder del PSOE pide al presidente de la Junta que “interceda” en su partido para que Pablo Casado y los diputados del PP respalden la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado que ya se han empezado a negociar entre los distintos actores. “Fernández Mañueco tiene un plus de responsabilidad para con Castilla y León en este sentido y por ello debe intentar hacer valer su peso y el de los parlamentarios de la Comunidad en la formación popular para que apoyen las Cuentas del Estado”, señala Tudanca.

Castilla y León, un lugar atractivo para invertir

El secretario regional de los socialistas se expresaba de esta forma después de reunirse en Valladolid con el residente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero, con quien coincidía en la necesidad de consensuar un acuerdo de Comunidad que presente a Castilla y León como un lugar atractivo para invertir, vivir y trabajar de cara al futuro plan de reindustrialización y para la canalización de los fondos europeos destinados a la reconstrucción por el impacto económico y social de la pandemia.

Enrique Cabero decía que el acuerdo debe presidir la reconstrucción y tendía la mano a la Junta, grupos de las Cortes y agentes sociales y económicos para tal fin “porque Castilla y León es una buena opción para la inversión propia y externa ante modelos de mucha concentración que no son los más recomendables en situaciones difíciles”, en referencia a Madrid.

“Los trabajadores de Castilla y León tienen una gran preparación, y la Comunidad cuenta con un buen sistema universitario y una gran interlocución social entre patronal, sindicatos y Administración”, destacaba Cabero, pese a reconocer que falta mucho en el tema de la digitalización.

Además, el presidente del CES recomendaba utilizar los fondos que lleguen de Europa para hacer frente a las consecuencias del coronavirus en inversiones para la Comunidad, ya que, según apuntaba, "está comprobado que los modelos de concentración no son los más recomendables para momentos difíciles”.

Sobre este asunto, Tudanca recogía el guante y, tras coincidir con Cabero en que el futuro más inmediato de la Comunidad pasa por abordar un proceso de digitalización, modernización y reindustrialización con los fondos europeos previstos, avanzaba que estos comenzarán a llegar en un “corto periodo de tiempo”.

“Castilla y León no puede llegar tarde a la planificación de estos proyectos”, decía Tudanca, al advertir del riesgo de “improvisar” como en otras ocasiones cuando se estén acabando los plazos.