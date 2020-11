La situación epidemiológica se asienta

Castilla y León sigue progresando adecuadamente en su lucha contra la pandemia, y aunque ha experimentado un ligero repunte de casos -ha pasado de 661 el miércoles a los 780 de hoy-, la situación epidemiológica de la Comunidad se encuentra estable y con una tendencia positiva a la baja, en general, y en las provincia de Ávila y Segovia, en particular, donde este viernes podrán reabrir sus puertas al público los bares y restaurantes, los centros comerciales y los gimnasios.

Valladolid, con 255, seis casos más que ayer, y Burgos y León, con 157 y 125, respectivamente, son las provincias que mayor número de nuevos infectados registra en las últimas horas, y que elevan a 125.119 el número de contagiados en Castilla y León desde marzo.

El número de brotes activos baja por vez primera en mucho tiempo de los quinientos, en concreto 498, con 4.621 personas implicadas en alguno de ellos y en cuarentena, lo que suponen 137 menos que los que había hace un día. Valladolid contabiliza 1.262 personas afectadas en alguno de los 150 focos que tiene abiertos y es la provincia que está acusando más esta pandemia en la actualidad junto a Burgos, con una tasa de incidencia acumulada de 869 casos por cada cien mil habitantes en los últimos catorce días y de 376 a siete días vista .

Pese a estos datos, más o menos positivos, y que ponen de manifiesto la mejoría que sigue experimentado nuestra Comunidad, lo cierto es que el Sars-Cov2 sigue mostrando cada día su cara más letal, sobre todo en los meses de octubre y este de noviembre.

Y es que en las últimas 24 horas la covid se ha llevado la vida de otras 31 personas, de las cuales 27 han muerto en hospitales (siete en Burgos; cinco en León; y dos en Ávila, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora; y no en Soria) y otros ocho en residencias. De esta forma, en lo que llevamos de pandemia han fallecido 3.620 personas en centros hospitalarios y otras 945 en residencias, a las que habría que sumar también las 1.105 que se fueron de este mundo con síntomas compatibles con la enfermedad pero que no cuentan oficialmente como fallecidos por covid porque no les hicieron una prueba PCR.

En este undécimo y letal mes del año han fallecido en Castilla y León 880 personas, 754 en hospitales y otras 126 en la habitación de la residencia en la que vivían.

Residencias

En lo que respecta a la situación epidemiológica en los 1.214 centros para personas mayores, con discapacidad o viviendas tuteladas, cabe señalar que aparte de los 18 muertos, ocho de ellos en la propia residencia y los diez restantes en centros hospitalarios, en las últimas 24 horas se han detectado 24 nuevos contagios. Además, 33 usuarios con síntomas se encuentran aislados, dos menos que ayer, mientras que otros 1.590 residentes están en aislamiento preventivo pero sin sintomatología, lo que suponen 24 menos que hace un día también.

Las buenas noticias llegan de las 180 personas usuarias de estos centros que han superado la enfermedad, que elevan a 10.20 el total de altas desde que comenzara la pandemia hace casi nueve meses.

En la actualidad hay un total de 41.495 personas viviendo en una residencia.

Finalmente, en cuanto a la situación en los 25 centros de mayores o con discapacidad propios de la Junta, en estos momentos hay 36 usuarios de estos lugares hospitalizados por covid y otros 155 residentes se encuentran en aislamiento preventivo pero sin síntomas para evitar su exposición al virus y a un posible contagio, la mayoría (94) en la Residencia Asistida de Personas Mayores “La Rubia” de Valladolid.