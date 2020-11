Llegó uno de los días más esperados para los hosteleros de las provincias de Ávila y Segovia. La mejora de la situación sanitaria les ha permitido volver a levantar la persiana de sus negocios, lo que les ha llenado de entusiasmo, al encontrarse de nuevo con sus clientes, pero también se muestran cautos, ya que saben que aún la situación es complicada y que hay que ir paso a paso.

Por ejemplo, en Ávila David Martín ha vuelto a servir cafés en el interior de su local, ubicado en el corazón de Ávila. En declaraciones a la Agencia Ical asegura que “falta alegría en el centro de la ciudad, pero hay que estar aquí, hay que intentarlo”.

Como todos los viernes es día de mercado y en el centro se nota, “hay algo de jaleo”, afirma, porque “había ganas de volver al bar” y también porque está solo detrás de la barra, ya que todavía no ha rescatado a los dos empleados que están en Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). “Voy a esperar un poco a ver cómo evoluciona la situación en estos días, hasta la víspera del puente”, apunta, una decisión que achaca a que las previsiones no son muy halagüeñas “y no puedes estar todos los días sacando y metiendo a las personas en el ERTE”.

Reapertura de la hostelería en Ávila

También David Martín nota el descenso de visitantes. “Yo también trabajo con la gente de Ávila y a mí no me falta, pero gran parte de los establecimientos del centro se mueven con la gente de fuera, sobre todo de Madrid, y sin ellos la situación se complica”, asegura, de ahí que entienda “a la gente que pide que abran la movilidad con Madrid porque hasta que eso no suceda muchos no podrán trabajar en condiciones”. “Igual nos hemos volcado con el turismo y si falla, nos falla todo”, subraya.

Por su parte, el presidente de los hosteleros de Ávila, Víctor Gómez indica, a la Agencia Efe, que “no sé qué España vivimos, parece que estamos como cuando eran todo reinos, debería haber más apertura y más libertad”.

La situación que se vive en Segovia es muy parecida. En los populares soportales de la Plaza Mayor, el camarero del Bar Bahía, Quique de Frutos, recalca que le hace “mucha ilusión este reapertura”, ven animados a los clientes, que durante las últimas semanas les han transmitido sus ganas de volver a desayunar y almorzar en los bares y estar en sus terrazas y por fin dejar de estar en la calle con el café para llevar en la mano.

Rocío, del restaurante José María, en la reapertura de su negocio

“Hacemos bien las cosas. Esperemos que todo salga adelante y no nos vuelvan a cerrar”, dice Quique de Frutos, que tiene claro que los propios segovianos generan mucho movimiento y tienen “muchas ganas de salir y con mucha ilusión”. Una impresión que comparte Fabián Duque, camarero del emblemático bar restaurante ‘La Concepción’, también en la Plaza Mayor, que ha visto a sus habituales clientes desayunando e incluso se han atrevido a sentarse en la terraza.

El presidente de la agrupación Hostelería y Turismo de Segovia, Jesús Castellanos, indica que “tenemos muchas ganas, todos teníamos ganas de abrir, porque estar cerrado es lo peor que te puede pasar”, aunque recuerda que en la zona centro la mayoría de establecimientos viven del turismo, por lo que “muchos se están pensando lo de abrir sus puertas”.

José del bar Bahía de Segovia, en la reapertura de su negocio

Se trata de un paso más hacía la victoria contra una pandemia que ya ha dejado de ser solo sanitaria y que cada vez está afectando con mayor virulencia al sector económico de Castilla y León.