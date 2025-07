Lavado de pies con sal y bicarbonato: por qué hacerlo en verano y para qué sirve, según expertos

Muchas veces pasamos por alto elcuidado de los pies y resulta ser muy importante. Si no se mantiene una higiene adecuada puedes desarrollar mal olor, infecciones por hongos y piel agrietada que cause molestias. Además, en verano el calor provoca que los pies suden más. Especialmente, si se usa un calzado ceñido o poco transpirable puede causar ampollas o heridas molestas. Por eso, en verano es aún más importante tener en cuenta este detalle y mantenerlos limpios todos los días.

El remedio casero que lo cura todo:

Existe un remedio casero muy útil para realizar la limpieza de estos. Y se necesita como ingredientes extra; sal y bicarbonato.Esta manera, esta recomendada por científicos ya que se dice que es la más efectiva y que además tiene múltiples beneficios. Los especialistas explican qué tanto la sal como el bicarbonato contienen propiedades que favorecen a la salud de la piel en los pies.

Este "lavado" destaca por su "acción desinfectante" a a hora de eliminar bacterias y hongos que pueden acumularse. Su "desodorante natural" ya que se centra en eliminar los malos olores y mantiene frescor regulando el pH de la piel reduciendo la sudoración excesiva de los pies. Y por último, también es muy útil como "exfoliante" ya que la mezcla ablanda la piel endurecida y ayuda a remover células muertas dejando los pies más suaves y renovados.

Métodos de Cuidado Personal La razón

Como realizar el método

Gracias a este método puedes también relajarte y aliviar el cansancio, prevenir varias infecciones al igual que suaviza durezas... Aunque es necesario realizar el baño adecuadamente para que el método sea del todo efectivo. En un recipiente o cuenco grande prepara agua tibia (donde quepan tus pies y se cubran los suficiente). Agrega dos cucharadas de sal gruesa y otras dos de bicarbonato. A continuación mezcla todo con una cuchara o cualquier utensilio que te lo permita. Por último, sumerge los pies de 15 a 20 minutos y finalmente cuando acabes échale un poco de crema para agregar suavidad.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que esto no se debe hacer todos los días, es un método que toma tiempo así que con hacerlo dos veces a la semana es suficiente. Aunque te quite 40 minutos a la semana, es un consejo que agradecerás ya que te sentirás mucho más limpio y fresco. Especialmente en estas épocas en las que el calor está por las nubes. No solo eso si no que también conocer "esta mezcla" ter va a ayudar en muchas otras cosas con respecto a tu salud.

Más maneras de emplearlo

Los dos ingredientes son habituales en rutinas de cuidado personal gracias a sus propiedades naturales. La mezcla se puede aplicar también en manos y cuerpo (se puede incluso añadir un poco de aceite de oliva y ayuda sobre todo a remover células muertas y dejar la piel suave). Asimismo, es una mezcla que se puede usar también durante el enjuague bucal( ya que neutraliza el mal aliento y mantiene el pH bucal equilibrado).

De igual manera, es efectiva para el tratamiento de picaduras y quemaduras leves y se puede aplicar en forma de pasta con un poco de agua, ayudando a calmar la irritación y reducir la inflamación. Más aún, se puede incluso añadir a los baños cómo suplemento relajante corporal, si se agregan estos ingredientes en la bañera ayuda a relajar los músculos, mejora la circulación y alivia el estrés.

Esta mezcla e ingredientes colabora en la rutina de bienestar sin necesidad de grandes gastos económicos. No obstante, si se cuentan con irritaciones o molestias más fuertes siempre es recomendable optar por ir a un médico.