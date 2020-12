Frío y descontento generalizado en la reapertura de las terrazas en Castilla y León

Las bajas temperaturas, con la entrada de una borrasca, unido al descontento generalizado del sector hostelero, han moderado este viernes la reapertura de terrazas al aire libre en Castilla y León, en todas las provincias a excepción de Burgos

El presidente de la asociación de hosteleros de la provincia de Segovia (Hotuse), Jesús Castellanos, ha explicado a Efe que aunque haya subido un poco el aforo permitido en establecimientos, en la mayoría de casos esto no se traduce en más mesas, debido a las distancias de seguridad que hay que mantener. Sí que han notado una mejoría en el ánimo de los segovianos, quienes han recibido este avance de nivel con alegría y el sentimiento de “estar venciendo al virus”, lo que esperan que se traduzca en más consumo en bares y restaurantes de la ciudad, de los cuales el noventa por ciento ya han abierto en la última semana.En el caso de la hostelería leonesa, la sensación ha sido de “enorme desánimo y descontento” por una restricciones con consideran abusivas y que han llevado a un buen número de negocios a no abrir por entender que les llevaría a perdidas.

Apertura de terrazas en Ponferrada

La gerente de la Asociación de Hostelería de León, Paula Álvarez, ha destacado a Efe que el descontento en el sector “es enorme” y ha asegurado que muchos negocios “abren por desesperación” incluso sabiendo que no van a ganar dinero”. ”Así no podemos trabajar y lo que se está haciendo desde la Junta es prolongar una agonía que dura ya desde el mes de marzo sin que veamos la luz al final del túnel”, ha apostillado. Entre el optimismo de Segovia y el enfado de León se sitúa la alegría contenida en Salamanca por la reapertura, toda vez que no les convencen las condiciones impuestas por la Junta de Castilla y León en cuanto a los aforos.

Una camarera desinfecta una mesa en León, Castilla y León, a 4 de diciembre de 2020 04 DICIEMBRE 2020;RESTAURACIÓN;BARES;RESTAURANTES;TERRAZAS;REAPERTURA Secundino Pérez / Europa Press 04/12/2020

La mayor parte de los bares y restaurantes de la ciudad han reabierto este viernes, aunque los hosteleros siguen reclamando “más ayudas directas y un mayor aforo para poder rentabilizar la apertura de los negocios”, ha explicado a Efe Francisco, uno de los empresarios del sector del centro de Salamanca. Gonzalo Sendín, con tres restaurantes en la capital salmantina, ha mostrado, a través de las redes sociales, su “emoción por volver a ver” a los clientes para los que ha preparado diversos ágapes en su reapertura.

El puente festivo, durante los próximos cuatro días, anima por una parte pero el frío anunciado para estas fechas hace recelar a los hosteleros, como ha ocurrido en Valladolid, donde muchos negocios del centro histórico han preferido no instalar las terrazas, escasamente concurridas en el caso de que sí han sido desplegadas.

Un hombre toma un café este jueves, después de que la Junta de Castilla y León permita a los bares de Valladolid abrir sus terrazas a los clientes. EFE/NACHO GALLEGO

La mayoría de los clientes ha optado por consumir en grupos, de pie y en torno a la puerta de los establecimientos, en lugar de compartir una mesa debido principalmente a las bajas temperaturas, como ha ocurrido en Ávila y en Soria, donde las estufas han combatido los cero grados. Soria tendrá que esperar hasta el 11 de diciembre para ver abiertos de nuevo la hostelería y los centros comerciales. Autónomos y negocios familiares son los que han decidido reabrir sus puertas de forma mayoritaria, según Asohtur, a pesar de las limitaciones de las restricciones sanitarias y el temporal de frío.

Apertura de terrazas en Valladolid

La provincia de Zamora se sitúa en el extremo de la indiferencia, ya que la reapertura de terrazas ha tenido una escasa incidencia durante las primeras horas de este viernes, tanto por el escaso número de bares y cafeterías que han optado por instalar las terrazas, como por la poca afluencia de clientes. Las bajas temperaturas, con termómetros que marcaban cuatro grados poco antes del mediodía, han condicionado la reapertura y han hecho que sean pocos los zamoranos que se han atrevido a sentarse en el exterior para tomar su consumición.

En Palencia, muy pocos hosteleros han optado por abrir sus terrazas, según los datos de la Asociación de Empresarios de Hostelería, debido a las bajas temperaturas. Lamentan que, tras un cálido mes de noviembre, el permiso para reabrir haya coincidido con la llegada de una borrasca, con temperaturas máximas que apenas superan los cinco grados, pero con una sensación térmica mucho menor por el efecto del viento. Los hosteleros palentinos siguen siendo críticos con la gestión de la Junta de Castilla y León, alejada de la de la Comunidad de Madrid, aunque admiten que al menos podrán mantener los ERTE si no optan por abrir, tal como se ha comprometido el ejecutivo regional.