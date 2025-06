Alcaraz - Musetti, en directo hoy: semifinales Roland Garros 2025, en vivo online

Roland Garros 2025 vive una edición para el recuerdo. Por primera vez en los últimos 65 años, dos tenistas italianos han alcanzado las semifinales del Grand Slam parisino. Jannik Sinner y Lorenzo Musetti se han colado entre los cuatro mejores del torneo, un hecho inédito desde 1960 que plantea la posibilidad de una final 100% italiana, algo que nunca ha ocurrido en la historia del torneo. Para evitarlo estarán dos gigantes del circuito: Carlos Alcaraz y Novak Djokovic.

La irrupción italiana no ha sido una casualidad. Jannik Sinner, actual número uno del mundo, llega en estado de gracia. Tras conquistar el US Open y el Abierto de Australia, suma ya 26 victorias consecutivas en torneos de Grand Slam. En París ha sido una apisonadora: apenas ha dejado escapar 28 juegos en cinco partidos y no ha dado opción a ninguno de sus rivales.

Su juego agresivo, su control mental y su estado físico hacen que muchos lo vean como el gran favorito al título. Sin embargo, su semifinal no será sencilla: enfrente estará Novak Djokovic, quien ha resurgido en esta segunda parte de la temporada tras varios meses lejos de su mejor nivel.

Djokovic ha vuelto a encontrar sensaciones en la tierra batida tras levantar el título en Ginebra. En Roland Garros ha ido de menos a más, y su duelo de cuartos ante Zverev fue el más emotivo del torneo. A sus 38 años, el serbio no renuncia a nada y busca sumar su 25º título de Grand Slam, lo que lo consolidaría aún más como el tenista más laureado de la historia.

En el otro lado del cuadro, Carlos Alcaraz también ha ido ganando confianza conforme avanza el torneo. Aunque sus primeros partidos dejaron dudas, en cuartos de final ofreció una exhibición ante Tommy Paul, combinando potencia, agresividad y madurez táctica.

El murciano, con 35 victorias y tres títulos en lo que va de temporada, quiere sumar su segundo Roland Garros y confirmar su condición de heredero natural del "rey de la tierra", Rafael Nadal.

Su rival será Lorenzo Musetti, el jugador más estilista del cuarteto semifinalista. Con tan solo 23 años, es uno de los pocos tenistas del circuito que sigue apostando por el revés a una mano. Esta temporada ha sido extremadamente regular sobre arcilla: finalista en Montecarlo, semifinalista en Roma y en la Caja Mágica.

MURCIA.-Alcaraz busca ante un inspirado Musetti su segunda final en Roland Garros Europa Press

Aunque no ha conquistado ningún título, ha demostrado estar preparado para los grandes escenarios. Musetti ya ha sufrido en el pasado con Alcaraz, pero llega con confianza y sin nada que perder.

Las semifinales de hoy marcan un antes y un después para el tenis italiano, pero también pueden ser el punto de inflexión para Alcaraz o la confirmación definitiva de Sinner como dominador de la nueva era. París se prepara para una jornada histórica, con el presente y el futuro del tenis mundial sobre la Philippe Chatrier.