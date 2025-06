Víctor de Aldama y la desgarradora pregunta de su hija cuando le visitó en la cárcel: "No lo perdonaré"

El pasado miércoles, periodistas de los principales medios de España presenciaban en directo un encontronazo 'sorpresa' entre Leire Díez, militante del PSOE apodada 'la fontanera' y Víctor de Aldama, empresario y considerado principal ideólogo de la trama del caso Koldo. Empujones, acusaciones y una tensión que podía palparse en el ambiente; se había abierto la veda.

Tras las filtraciones más recientes de audios de Díez y las declaraciones de De Aldama en relación a los hechos acaecidos, algunos programas han querido tratar de la forma más directa lo que ha pasado y lo que está por venir dentro de la formación socialista. Por ello, Iker Jiménez quiso contar anoche en 'Horizonte' con el testimonio en exclusiva de Víctor de Aldama.

Avisó que seguirían saliendo audios

Antes de hacer repaso de la situación vivida, De Aldama previno al equipo de 'Horizonte' de que dos medios de España sacarían a la luz en exclusiva unos audios comprometedores de Leire Díez. Mientras uno de ellos ha sido publicado por Libertad Digital, la otra exclusiva ha pertenecido precisamente a La Razón. "Hay muchos audios más y ella sigue campando a sus anchas", declaró el empresario.

La experiencia que marcó su relación con su hija

Por otro lado, recordó cómo fue su estancia en la cárcel. Según relató, dos personas desconocidas le llevaron a una sala privada un día, sin tener en cuenta que su abogado no estaba presente. "Me dijeron que si quería llegar a un acuerdo que no hablase, que es lo que el Gobierno hace cuando se quiere amedrentar a alguien", detalló. "Se identificaron como policías, pero pensé que serían del CNI", añadió.

De Aldama concluyó su intervención en 'Horizonte' narrando un suceso que le impactó, debido a la convergencia de su vida pública con la personal. Mientras estaba encarcelado, su hija de 6 años le preguntó "que si estaba enfadado con ella porque no iba a su cumple". "No lo perdonaré, ni al presidente, ni al Gobierno", terminó emocionado.