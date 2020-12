El Gobierno prepara un nuevo modelo de redes ferroviarias para repoblar la España que se vacía

Un nuevo modelo de circulación ferroviaria que potencie la actividad de la España más despoblada y que se vacía cada día. Este es el objetivo que persigue el Gobierno de España y en lo que está trabajando en colaboración con Adif para que sea más pronto que tarde una realidad.

Así lo anunciaba este jueves el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, durante su intervención en el acto de inauguración del Centro de Regulación de Circulación (CRC) de León, donde aseguraba que este nuevo modelo ferroviario “supondrá una transformación dela actual circulación férrea que aumentará la eficiencia de la red y generará oportunidades en todo el territorio”. En este sentido, avanzaba que para lograr este desafío se reforzará la tecnología y la seguridad de los 22 CRC existentes y se renovarán los Servicios Itinerantes de Circulación (SIC+) para dar una respuesta más eficiente y conectada a la red ferroviaria. “Para ello se agrupará personal y recursos en ciudades pequeñas y medianas en todo el país, que actuarán como complemento de los CRC”, explicaba Ábalos.

Respecto al nuevo CRC inaugurado este jueves, Ábalos destacaba que se trata de una instalación “pionera” en la gestión del tráfico ferroviario ya que se convierte en el primer puesto de mando multi-red de España, desde donde se controlará el tráfico de tres redes diferentes: alta velocidad, convencional y de ancho métrico.

Asimismo, avanzaba que gestionará el tráfico ferroviario de 1.200 kilómetros de red, lo que supone un incremento de más del 30 por ciento de las líneas que ya se gestionaban desde León, dado que se añaden los 190 kilómetros de Alta Velocidad de la línea Palencia-León-Pola de Lena, una vez se inaugure la Variante de Pajares, y 108 de la red de ancho métrico entre León y Guardo.

“Desde el Ministerio siempre hemos apostado por esa integración de las redes que responda a parámetros mucho más importantes: la seguridad, la fiabilidad y la conectividad”, apuntaba Ábalos, a la vez que ponía en valor el “esfuerzo” del Gobierno de Sánchez para enfrentar el Reto Demográfico.

Esta actuación se enmarca en el Plan de Deslocalización de recursos de Mitma, un Plan, decía, que se concibe como palanca para aumentar las oportunidades de la población rural y ciudades pequeñas y medianas”. El ministro recordaba que con la puesta en marcha de este Centro de León, el Gobierno de España recupera un proyecto “que estuvo muchos años aparcado y supuso no sólo la pérdida de oportunidades para León, sino la infrautilización del edificio, que nunca llegó a albergar las funciones para las que fue diseñado”.

Por otra parte, Ábalos advertía de la importancia de la incorporación de León al Corredor Atlántico y, en general, de los corredores ferroviarios en la política de infraestructuras, y ha puntualizado que “el corredor Atlántico y el Mediterráneo no compiten, se complementan, porque no se entiende la conectividad con Europa sin ninguno de los dos”. ”Estos corredores permiten el acceso a financiación europea tanto de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia como de los Fondos CEF y, con ellos, se consigue avanzar hacia un sistema ferroviario vertebrador, coherente e intermodal del país que no deje a ningún territorio atrás”, ha zanjado.

GRAF2871. LEÓN, 10/12/2020.- El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos (d) durante la inauguración del Centro de Regulación de Circulación (CRC) de León, que controlará el tráfico ferroviario. EFE/J.Casares

En cuanto a proyectos concretos de la provincia de León, José Luis Ábalos aseguraba que el Gobierno se encuentra trabajando en Torneros, para lo que en junio se dio “un paso importante a través de la Entidad Estatal de Suelo con la licitación de la aprobación del proyecto de urbanización”, por lo que “en un corto plazo se adjudicará”. Asimismo, vaticinaba que será en 2021 cuando la Variante de Pajares pase a la fase de pruebas, al encontrarse el proyecto “en su fase final”.

Por su parte, el consejo de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, también presente en la puesta en marcha del “impresionante” Centro de Regulación de Circulación, puso de manifiesto el “compromiso por la importancia del transporte ferroviario para la cohesión social”, al tiempo que recordaba que “se sigue manteniendo el pulso por la recuperación de los servicios truncados durante la pandemia”. Por ello, insistía en la “importancia” de “llegar al cien por cien cuanto antes”.

Finalmente, el alcalde de León, José Antonio Diez, celebraba que con la inauguración del centro, la ciudad sigue siendo “aquello que siempre ha sido”, es decir, “referentes y punteros en materia ferroviaria” tras “una tradición larga”, peor siempre “mirando hacia delante con inversiones futuras que comprometen un futuro muy halagüeño”.